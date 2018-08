David Silva anunció su retiro del seleccionado español

14/08/2018 -

David Silva anunció ayer su adiós a la selección española de fútbol, tras 125 partidos como internacional en los que ha ganado el Mundial de Sudáfrica 2010 y dos Eurocopas, en Austria y Suiza 2008 y en Polonia y Ucrania 2012.

El jugador, que en 12 años con la selección anotó 33 goles, hizo pública su decisión a través de una carta abierta en la que recordó que el equipo nacional le ha dado "todo" y le ha permitido crecer "como jugador y como persona".

"Me voy feliz por todo lo conseguido. He vivido y he soñado con un equipo que será recordado siempre y pongo fin a una etapa cargado de emoción por todos los momentos que me vienen a la memoria, como la figura de Luis Aragonés, un maestro al que nunca olvidaremos", explica el jugador del City.