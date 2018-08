Benedetto "chicaneó" a River y armó la polémica

Fotos FIGURA El delantero Darío Benedetto está en proceso de recuperación y espera volver pronto a la cancha.

14/08/2018 -

El delantero de Boca Juniors, Darío Benedetto está en plena etapa de recuperación y para el entrenador Guillermo Barros Schelotto no deja de ser una buena noticia que todo marcha "viento en popa".

El "Pipa" es otro de los jugadores que puede aportarle mucho al Xeneize y que cuando habla también es capaz de genera polémica.

Cuando le consultaron sobre si River tenía más jugadores coperos que Boca, el delantero no titubeó y dijo: "¿Coperos?, no seas malo. Obviamente vale. Vos me decís copero y a mí me agarra risa, qué querés que te diga. Sí, tiene jugadores importantes, y un gran plantel, nosotros creo que nos armamos muy bien. Son distintas copas, ésta es la copa más difícil para todos, para River y Boca, como para el resto de los equipos".

Luego agregó: "Nosotros no estamos pendientes de cómo va River. Racing también se armó bien, si le gana a River, el hincha de Boca va a estar contento, pero sabiendo que estás agrandando a un equipo como Racing que se armó muy bien. Hay que pensar en solamente nosotros". Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de una revancha con el equipo de Gallardo en esta edición de la Copa Libertadores de América, el "Pipa" evitó el tema porque considera que todavía falta definir la serie con Libertad de Paraguay, antes de pensar en una definición con el Millonario.

"Ni pensamos en River. Hay partidos más importantes, primero cerrar la fase con Libertad, después los partidos de campeonato, hay cosas más importantes que pensar en River en éstos momentos", expresó el goleador de Boca.

Hoy, Guillermo cuenta con varios delanteros de jerarquía lo que permite avizorar que para Benedetto no será para nada sencillo recuperar el lugar que perdió tras la lesión.