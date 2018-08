Buscan frenar la bola de Lebac colocando bonos a bancos

Notas Relacionadas

El dólar alcanzó un récord de $32 en medio de tensiones pese a medidas anunciadas por el Central

14/08/2018 -

El Banco Central anunció justo con un nuevo round de corrida cambiaria, nuevas medidas para tratar de frenar la "bola" de Lebac originada por el mismo Central y de las cuales hoy vencen $525 mil millones.

Entre las medidas anunciadas, la principal es que el Central les colocará a los bancos por sus Lebacs dos bonos distintos. Pero además, restringirá su participación y les pondrá un corset a posibles compras y ventas. El punto 1 de la comunicación del BCRA indica que en próximas licitaciones solo podrán ser suscriptas las Lebac "por participantes no bancarios". El punto 2 de la comunicación del BCRA indica que "Para las entidades bancarias el BCRA les colocará Notas del Banco Central (Nobac) a 1 año de plazo y Letras de Liquidez (Leliz). Estas últimas pasarán a ser el principal instrumento de esterilización del BCRA". Pero además, (Punto 3) restringe la participación y les pone un corset. ‘Las entidades bancarias sólo podrán participar en las licitaciones primarias de Lebac por cuenta y orden de terceros no bancarios. No podrán vender sus Lebac remanentes en el mercado secundario a entidades no bancarias’.