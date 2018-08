Regresó a dejar a su hijo y como su ex demoró la golpeó

14/08/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c) Una mujer denunció a su ex pareja de amenazarla. El hecho tuvo lugar en la vivienda de la denunciante en Villa Balnearia donde manifestó ante los efectivos de Oficina del Menor y la Mujer que su ex se apersonó el sábado pasado en horas de la tarde en la vivienda de su madre y comenzó a vociferarle insultos y todo tipo de amenazas.

La denunciante amplió en la denuncia que con el acusado tienen una hija en común y que la actitud del denunciado se debe a que la disidente no se encontraba en la vivienda y no quiso dejarla con su progenitora.

La fiscalía de Turno dispuso que le suministren toda la documentación de la causa para establecer qué medidas se tomará al respecto.