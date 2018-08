La Liga de las Instituciones atrapará la atención futbolera de la zona Frías

14/08/2018 -

CHOYA, Choya (C). Mañana, miércoles 15, se pondrá en juego la quinta fecha del certamen denominado "Aniversario de Frías" y que tiene como ente organizador a la Liga de las Instituciones de la "Ciudad de la Amistad".

El inicio está programado para las 20 con los choques entre Obras vs. Policía. Luego se producirán los enfrentamientos de Panaderos vs. Técnica; Uocra vs. Comercio; Loma Negra vs. Polideportivo; Aoma vs. Bancarios y Tránsito vs. La Bio.

La cima está en manos del elenco de Obras con 12 unidades. Luego se ubica Técnica con 10 puntos; entre otros.