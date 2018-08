Viñales y su momento: “No estoy dando el cien por cien”

14/08/2018 -

Maverick Viñales vive un momento convulso. La tensa situación en su box tras saberse que Forcada no continuará con él la próxima temporada y los recientemente declarados problemas de Yamaha lo dejaron hoy otra vez fuera de la pelea con los mejores en Austria.

"Es imposible disfrutar. Yo no disfruto siendo el duodécimo. No puedo apretar, no estoy dando mi cien por cien y así no puedo estar contento", declaró el piloto español de Yamaha.

"Más que probar algo, es importante encontrar una buena configuración porque quedan muchas carreras y queremos hacer algunos buenos resultados."Sólo podemos pensar en el próximo fin de semana", destacó Maverick Viñales, tras la carrera del domingo pasado en Austria.