Fotos PARA APLAUDIR. Carlos Tévez le cumplió el sueño a un chico que quedó asombrado por el saludo que recibió del "Apache" en la boca del vestuario el pasado domingo ante Talleres.

14/08/2018 -

Boca Juniors debutó con una victoria en la Superliga ante Talleres de Córdoba en la Bombonera y todo fue felicidad. El equipo de Guillermo Barros Schelotto pegó en el momento justo con un gol de Cristian Pavón y por ahora es uno de los líderes del certamen que organiza la AFA.

Y dentro de esa alegría por el triunfo estuvo la del delantero Carlos Tévez que recuperó la titularidad, además de las ganas de jugar, según confió en una entrevista que le hicieron ayer, antes de partir a España para jugar mañana con el Barcelona por la Copa Joan Gamper.

"Me sentí bien físicamente, se me vio activo, corriendo las pelotas. Sentí las ganas que hace mucho no sentía de jugar, por más que las cosas no me hayan salido bien. Me llevo eso, volver a sentir las ganas de jugar", sostuvo Tévez en relación a un encuentro en la Bombonera en el que le tocó fallar un penal.

De todas formas, aclaró: "No es que perdí las ganas de jugar, pero ese hambre que uno siempre muestra es importante volver a sentirlo. Es importante volver a sentirme contento de poder jugar".

Antes de viajar a Barcelona para jugar mañana ante el equipo de Lionel Messi por la Copa Joan Gamper, Tevez afirmó: "Es un partido que tenemos que dejar bien al club. Sabemos lo que es Barcelona, con su potencial, pero vamos a tratar de hacer un buen papel".

Además, comentó que no habló con Messi, aunque indicó que "siempre jugar contra él o para él" lo hace "feliz".

El "Apache" también habló del emotivo gesto que tuvo con un chico hincha de Boca al que saludó en la boca del vestuario al final del primer tiempo.

"Me siento bien, es un partido donde me salieron las cosas cruzadas, lo pienso de esa manera. Pero me llevo una alegría grande que fue hacer feliz a un nene. Eso me da felicidad, que con tan poco uno puede hacer feliz a la gente. Después me puede tocar errar un penal, pero por ese lado estoy feliz, porque la gente me quiere y es impagable", manifestó Tévez.

"Se sacó fotos con todos, lo hicimos subir al micro para que conozca a todos los jugadores, Uno a veces no se da cuenta en la vorágine, pero el tener ese momento para un chico, a mi y a mi familia nos hace feliz darle esa alegría", destacó.