Tello admitió que se equivocó al no cobrar el penal de Pérez

El árbitro Facundo Tello quedó en el ojo de la tormenta cuando el domingo no cobró un claro penal a favor de Talleres de Córdoba. Fue consultado al respecto y señaló: "No llegué a la posición, me la perdí, qué se le va a hacer. No voy a hacer responsables a otros de mis compañeros más que a mí", dijo el juez que no vió cómo la pelota le pegaba en la mano a Pablo Pérez después de un remate de un jugador cordobés.

"A Boca lo dirigí con Rafaela, con Arsenal y con Brown de Puerto Madryn. Con el respeto que merecen, no creo que Boca necesite de un árbitro para ganarle a estos rivales. El día que deje de sentirme libre, me quedo en mi casa", agregó el árbitro.

Por último, en diálogo con Closs Continental, Tello explicó por qué no trabajará la próxima fecha. "Ayer (por el domingo) jugué infiltrado por una fisura en el dedo del pie. Con Beligoy entendimos que lo mejor es parar para la próxima fecha", cerró.