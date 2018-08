"Quiero hacer mi vida de nuevo, y que no se me acerque"

14/08/2018 -

Romina reveló que se enteró en el Hospital Regional que Giménez estaba tras las rejas, luego de que sus hijos la visitaran.

"Nunca pensé que podía morirme, pero estaba shoqueada, no me acordé ni de mis hijos, tenía la mente en blanco. Ahora ya pasó, solo quiere recuperarme y volver a hacer mi vida normal", enfatizó esperanzada en recuperarse pronto. Además contó que el domingo fue a votar.

Más tarde expresó: "Yo no le voy a impedir que él vea a sus hijos, pero quiero que no se me acerque nunca más. Pediré que los chicos vayan a la casa de algún familiar para que él (por Giménez) los busque de ahí, después los deje y yo los busque para traerlos a casa, pero no quiero tener ningún contacto con él. No espero nada de él. Solo quiero que no se acerque a mí", finalizó.