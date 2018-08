Preocupación por la cantidad de niños asistidos por quemaduras

Fotos CASOS. Muchas veces, los accidentes domésticos se originan por un descuido de los adultos.

14/08/2018 -

Decenas de niños son asistidos semanalmente en el Centro Provincial de Salud Infantil "Eva Perón" con quemaduras de diversos grados, producto de la travesura de las víctimas y del descuido de los adultos.

Algunos de los niños presentan lesiones más complejas que otras, y esto preocupa a la comunidad médica, desde donde se pide a los padres tomar los recaudos necesarios para evitar las consecuencias.

"Todos los días estamos recibiendo chicos quemados. Algunos presentan lesiones leves, pero otros deben ser internados para curarlos, porque requieren un mayor cuidado. Esto es lamentable porque antes no veíamos tantos casos o al menos no eran tan frecuentes como ahora", indicaron fuentes sanitarias del nosocomio.

"Hay días en los que asistimos a dos o tres niños quemados. En todos los casos, las lesiones son accidentalmente, propio de la travesura de niños y del descuido de los padres, por eso pedimos que estén atentos a los chicos en todo momento", expresaron.

Riesgo

Asimismo contaron cuáles son los accidentes más frecuentes del último tiempo.

"Es habitual ver chicos quemados con agua hervida porque se tiraron el termo, o con comida cuando agarran el mango de la olla que están en la hornalla. También hay chicos que cuando el adulto está cocinando en el horno de la cocina, abren la puerta de la misma para sentarse. Además hay chicos con lesiones producto de la utilización de braseros adentro de la casa, y obviamente de los que manipulan productos tóxicos que los adultos dejan a su alcance", contaron.

Ante la situación, pidieron a los padres extremar los cuidados a fin de evitar los accidentes domésticos.

‘Pedimos a los mayores que controlen todo en el hogar. Es un tiempo en el que los chicos están la mayor parte del día dentro del hogar por lo que deben controlarlos aún más. Ellos no miden el peligro", pidieron.

Finalmente recomendaron: "no deben dejar el mango de las sartenes y ollas para afuera de la cocina, no hacer hervir agua en lugares a los que los niños tengan acceso, además no deben dejar al alcance de los menores de edad medicamentos, porque por curiosidad los niños los agarran y muchas veces los ingieren sin conocimiento del daño que les puede ocasionar".

Más casos

Otro de los temas que preocupan en el Cepsi es la cantidad de asistencia a bebés que llegaron sin vida, y que tenían como común denominador el hecho de que dormían en el mismo lecho con sus padres.

‘Es lamentable este hecho, pero llamó la atención por la cantidad de casos que se han visto desde junio a esta parte. Al menos hubo cuatro bebés que llegaron sin vida luego de haber estado durmiendo en la misma cama con sus padres’, relevaron recientemente a este medio, fuentes del Cepsi.