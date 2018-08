El Anual ya perfila a sus semifinalistas

14/08/2018 -

Amigos Rugby de Fernández, Olímpico y Old Lions continúan firmes en el Torneo Anual 50º Aniversario de la USR y se mantienen en los primeros lugares del certamen más importante de la temporada en el ámbito local, que entrará el próximo fin de semana en la recta final de la fase clasificatoria, de la cual surgirán los cuatro equipos que definirán el título.

En el choque más esperado de la sexta fecha, Amigos ratificó su notable momento y derrotó como local a Añatuya RC por 27 a 12, por lo que no sólo hilvanó su sexta victoria consecutiva, sino que logró mantenerse en la punta del certamen, a la espera del gran encuentro de la próxima fecha ante su escolta Olímpico.

Precisamente el Negro ganó el mano a mano con el otro equipo de la entidad bandeña, Olímpico Negro, al que superó con mucha autoridad 43 a 12, sumando un punto bonus muy importante que lo dejó a sólo una unidad del líder, al que recibirá en La Banda en un partido fundamental para vislumbrar quién terminará como número 1 de la fase clasificatoria.

Mientras tanto Old Lions, ganador de los tres últimos torneos locales (Super X y Clausura 2017 y Apertura 2018) sigue firme en su objetivo del tetracampeonato, aunque el sábado debió esforzarse al máximo para superar a un duro Santiago Rugby por 29 a 24. Los de Avenida Costanera increíblemente aún no pudieron ganar, cuando cuentan con un plantel para pelear más arriba y complicar a cualquiera.

Finalmente en el parque Aguirre, Santiago Lawn Tennis volvió a cantar victoria luego de varias fechas y lo hizo con comodidad ante Sanavirones de Bandera por 72 a 20, apoyando nada menos que 11 tries. Los rojiblancos no tuvieron un buen torneo pero, aunque están lejos, intentarán en las tres últimas fechas meterse entre los cuatro que pelearán el título.

Próxima fecha (7º): Unse vs. Santiago Rugby; Olímpico vs. Amigos Rugby; Old Lions vs. Olímpico Negro y Fernández vs. Lawn Tennis. Añatuya y Sanavirones jugaron su partido de esta fecha con victoria 53- 5 para Añatuya.