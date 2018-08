Mario Pergolini no quiere saber nada con volver a la televisión argentina

14/08/2018 -

Hace poco, Mario Pergolini, hizo su reaparición a través de Instagram, con una especie de "micronoticiero", y ahora descarta definitivamente la posibilidad de volver a la TV: "¿Por qué tendría que volver a la tele si esto excede por completo a la televisión?", dijo en diálogo con "Intrusos". Y agregó: "A mí me tienta lo que estoy haciendo, más allá de la audiencia concreta. Ya mi parte de vanidad de lo que fue en los medios en algún punto ya pasó y hace un buen tiempo".

Por último, se refirió a la actualidad de los medios tradicionales: "¿Creen que las audiencias se renuevan? No, las audiencias se están yendo. Me parece que todavía hay una melancolía con los medios tradicionales que ya no corresponde en realidad a cómo son las audiencias".