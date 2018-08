Las botineras no se dan tregua: Evangelina lanzó picante ironía sobre Eliana

14/08/2018 -

El Mundial de Fútbol Rusia 2018 aún sigue dando que hablar, pero no desde lo futbolístico, sino desde el enfrentamiento que mantienen dos botineras: Eliana Guercio (40), la esposa de Sergio Romero, a quien una lesión le impidió ocupar el lugar de arquero; y Evangelina Anderson (34), la mujer del exjugador de la selección argentina, Martín Demichelis.

Si bien la pelea no es nueva, porque surgió en el Mundial Brasil 2014, fue en esta última Copa del Mundo, cuando se transparentaron los motivos del distanciamiento: Guercio asegura que Evangelina hacía campaña por el arquero Wilfredo Caballero (36), quien terminó reemplazando a su esposo.

De visita en la Argentina, a Evangelina le preguntaron sobre sus diferencias con Guercio, las que ella evitó resumirlas con el nombre de "pelea". "Bueno, distanciamiento", se apuró en corregirle Anderson al notero del programa "Implacables". Y agregó: "No sé si está enojada, la verdad es que no quiero hablar de esto. No me interesa".

Pero le bastó un segundo más para lanzarle un palito a Guercio: "Si me pongo a contestar... estoy para otra cosa ya, me parece. Con hijos, no vivo acá, no necesito prensa, no necesito trabajar acá", aseguró la esposa de Demichelis, con quien tiene a Lola, Martín Bastian y Emma.

En ese contexto, ironizó: "Si estuviera viviendo acá, ni lo dudes, te sigo el juego. Yo no creo conflicto para algo especial. Simplemente me hicieron una pregunta, contesté y listo".

Antes había declarado en el programa "Los Ángeles de la Mañana" que no entendía la molestia de Eliana Guercio. "La mujer de ese arquero (por Caballero) es como mi hermana. En ese momento pensé ‘está loca’. Le dije ‘si te dolió, te pido perdón, no fue mi intención’. Saqué la conclusión de que no entiende el valor de la amistad", aseguró Evangelina en torno al comentario que habría generado en la esposa de Sergio Romero la suspicacia de que su colega botinera estaría haciendo "campaña" para otro arquero.

Al escuchar estas declaraciones, Eliana Guercio usó Twitter para contestarle sin necesidad de nombrarla: "Las mentiras tienen patas cortas y las mentirosas también", escribió y sumó otro posteo: "De un burro solo se espera una patada".

Pero Eliana Guercio no es la única botinera con la que Evangelina Anderson no logró generar un buen feedback. Hace poco reveló que cuando Wanda Nara se enteró que la producción de ShowMatch le había propuesto abrir el homenaje que le harían a Luis Miguel, llamó a los productores para quejarse de esa elección.

Lamentablemente, Evangelina debió declinar la oferta porque abandonará Buenos Aires el próximo 19 de agosto, y la vuelta del Bailando a la televisión aún sigue retrasada. De todas maneras, la esposa de Demichelis dijo que Wanda es una buena candidata para reemplazarla.