La "China" Suárez no convenció a la diva de Telefé

"No me gustó y se lo dije. Lo hablé con la China (Eugenia Suárez). Me la encontré en el evento de Jean Paul Gaultier y le dije ‘Mirá, no me gustó’. Decía cosas fuera de época: ‘Mi amor, mi amor’y yo no había empezado ni con la televisión. No decía ‘mi amor’ ni nada. Mi parte en el libro no estuvo bien". Así, sin preámbulos Susana Giménez habló, por primera vez, sobre lo que le pareció la interpretación de la "China" en la serie "Sandro de América", adonde la personificaba a ella.

En realidad la crítica fue directo a los guiones, más que a la actuación de la mujer de Benjamín Vicuña.

Otro de los momentos de la serie que disgustó a Susana, fue el diálogo que el guionista marcó entre la "China", quien hacía de ella, y Agustín Sullivan, quien le daba vida a Sandro. "Te tiraría un cenicero por la cabeza", le dijo la "Susana" de ficción a Sandro, hecho que hacía referencia al incidente entre la diva y su ex marido, Huberto Roviralta, en 1998, 20 años después del momento en el que se situaba la serie.