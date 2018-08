Por qué es "Carlitos" el elegido

14/08/2018 -

Así como Susana Giménez visitó Vancouver para mostrar la vida de Luisana Lopilato, o Italia, para compartir las excentricidades de Wanda Nara, esta vez, para los Especiales 2018, la diva eligió al futbolista de Boca Juniors, Carlos Tévez, y a su lugar de nacimiento: "Fuerte Apache".

"Es muy amoroso, lo quiero mucho. Comenzó a visitar el programa desde muy chico. Recuerdo que siempre tenía puesto un gorro de lana. Una vez le pregunté por qué no se destapaba la cabeza y me confesó que se sentía feo, con orejas grandes. Ahí lo empecé a psicoanalizar. ‘¡No sos feo, no digas pavadas!’, le decía. Lo alentaba a tener más seguridad con su físico. Es un ser adorable. Tiene una mujer encantadora y tres hijos maravillosos", dijo Susana para explicar los motivos que la impulsaron a mostrar la intimidad del lugar que fue testigo del nacimiento de Tévez, y adonde el futbolista regresa una vez por semana para cenar con sus amigos.