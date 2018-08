La actriz elegida para Batwoman cerró su cuenta de Twitter

14/08/2018 -

Hace poco la Warnes Bros sorprendió al anunciar que la actriz Ruby Rose le daría vida a la BatWoman en una nueva serie televisiva. Sin embargo, en lugar de cosechar aplausos y elogios, la australiana vio inundarse su cuenta de Twitter con críticas e insultos, lo que la impulsó a cerrarla.

El personaje que interpretará Ruby, es lesbiana y judía, y los productores y directores vieron mucho potencial en ella, quien no solo tiene experiencia en películas de acción, sino que se describe como "género fluido", es decir que no se identifica con una sola identidad de género.

La crítica apuntó precisamente al género. La mayoría de los argumentos sostenían que deberían haber elegido una mujer que represente realmente al colectivo. "No sólo Ruby Rose no es lesbiana, sino que tampoco es judía. Entonces, básicamente mintieron diciendo que querían un actor que representara la diversidad y en realidad lo que hicieron fue elegir a una chica blanca sexy que no es tan gay, para no ofender a los hetero", comentó una seguidora.

Antes de tomar la decisión final sobre el papel, la actriz dejó su último mensaje: "Salí del armario a los 12, y durante los últimos cinco años he tenido que lidiar con ‘ella es demasiado gay’", escribió molesta.