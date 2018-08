Andrea Estévez regresará a la Argentina con su hija y sin su pareja

Fotos Juan Manuel García y Andrea Estévez viven en EE.UU.

"Me vuelvo sola con Hannah a la Argentina". Con ese anuncio, Andrea Estévez confirmó en "Infama Recargado" la separación que transita de su pareja Juan Manuel García.

Con la necesidad de desahogarse, Andrea compartió: "Primero tuvimos una crisis, que continuó y actualmente es una separación. Todavía no tengo las cosas claras. La crisis comenzó a los 15 días del nacimiento de nuestra hija".

Como se recordará, a raíz de complicaciones durante el embarazo, la pareja se quedó a vivir en Estados Unidos, donde García se estaría relacionando con amistades que a Estévez le resultan inmaduras. "Cuando una más necesita del sostén de su pareja, sus afectos y sus seres queridos, comenzaron a suceder algunas cosas que rompieron mi confianza. La traición, la mentira y la infidelidad son cosas que no puedo perdonar. A mí me cuesta y me duele mucho, son cosas que no espero de la persona con la que estoy", dijo. Y agregó: "Se rodeó de amistades que están en una etapa inmadura, y esa inmadurez lo fue arrastrando. Estando embarazada de ocho meses, he estado sin verlo durante 16 horas en un día. Lo esperaba y él no venía, me dejó sola literalmente".