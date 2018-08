Video | Pánico en Londres: atropelló a varias personas afuera del Parlamento

Hoy 08:53 -

Hoy la capital del Reino Unido volvió a sentir pánico cuando un hombre atropelló con un auto a varios peatones y se estrelló contra la valla de seguridad del Parlamento.

Minutos después, la Policía armada se desplegó en la zona y acordonó las calles próximas al Palacio de Westminster, sede del Parlamento.

Una decena de patrullas y al menos tres ambulancias estaban estacionadas en el lugar, hasta donde también se desplazaron equipos de artificieros y perros policías. Por su parte, las autoridades pidieron al público que no se acerque a la zona y cerraron varias estaciones de metro.

"A las 7.37 de hoy (3.37 en la Argentina) un automóvil colisionó contra las barreras que están delante del Parlamento. El conductor fue detenido por los policías presentes en el lugar. Varios peatones resultaron heridos", declaró Scotland Yard en Twitter.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran a oficiales fuertemente armados que rodean el vehículo gris del cual sacan al conductor (vestido con un pantalón de jean y campera negra) y se lo llevan esposado.

Las autoridades indicaron que no había ningún herido en peligro y se abstuvieron en un principio de hablar de un atentado pero horas más tarde confirmaron que se trató de un acto de terrorismo.

Antecedentes

El Reino Unido fue sacudido en 2017 por una ola de atentados, de los cuales cuatro fueron reivindicados por el grupo jihadista Estado Islámico, que dejaron en total 36 muertos y 200 heridos.

Uno de esos ataques ocurrió en marzo en el Puente de Westminster, que conduce al Parlamento. El autor del atentado atropelló primero a varias personas que iban caminando sobre la acera del puente y luego chocó contra las rejas del Parlamento.

El autor, Khaldi Masood, bajó enseguida del vehículo, ingresó en el área acordonada del Parlamento y apuñaló a un policía antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad. Tras los hechos, se instaló una barrera de seguridad de cemento y acero alrededor de las rejas del Parlamento y en las aceras que conducen al puente. En el incidente de hoy, el hombre chocó el auto contras estas mismas barreras.

La reacción de la primera ministra

Theresa May utilizó sus cuentas en las redes sociales para hablar sobre el incidente, ocurrido a poca distancia de su residencia de Downing Street. Sin embargo, evitó referirse a su posible vinculación con un ataque de un grupo terrorista.

"Mis pensamientos están con los heridos en el incidente en Westminster. Agradezco a los servicios de emergencia por su respuesta inmediata y valiente", dijo la premier británica.

