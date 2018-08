Estaba internada en terapia y se mató con una tijera quirúrgica

Fotos Los médicos del hospital son investigados por la Justicia.

Hoy 13:59 -

Una mujer que permanecía internada en Mendoza luego de haberse autolesionado con un cuchillo, se suicidó en la sala de terapia intensiva utilizando una tijera quirúrgica. Su familia culpa al hospital e iniciarán acciones legales.

La mujer fue encontrada boca abajo y sin signos vitales, por un médico que fue a revisarla. "Yo estaba haciendo compras y me pidieron que vaya. Cuando llegué me dijeron `no es tan malo, tu mamá falleció. Se enterró una tijera que encontró´", dijo la hija de la víctima.

Por su parte, el director del hospital, dijo que la mujer ingresó con una herida punzante y tuvo que ser operada por un neumotórax. Luego, fue alojada en terapia intensiva. En un momento, se le tuvo que hacer un drenaje a un paciente que estaba frente a la cama de esa mujer. Por esto, se requería mucho personal médico y para que la mujer no vea nada, pusieron un biombo".

"Un médico se percató de que la mujer no se movía, por lo cual fue a controlarla, encontrándola muerta. Ya se abrió un sumario administrativo para determinar cómo consiguió la tijera. Estamos a disposición para todo lo que se necesite, para aclarar lo que pasó", dijo.

Por su parte, Luz Orellana, hija de la víctima, fue contundente contra los médicos: "Es poco profesional de parte de todos los que están ahí, dejar una tijera al alcance de ella. Se supone que si ella entra con ese historial, lo menos que puede haber es eso".