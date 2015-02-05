CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Agosto de 2018
Por El Liberal
15/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (Cont.)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 SUSANA GIMÉNEZ. ESPECIALES 2018
00.30 KARA PARA ASK
01.00 #HASTHAGVIAJEROS
01.05 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIAS DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
17.00 CULTURAR TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE – NACIONAL B
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SOLO FUTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO
07.45 EL SECRETO DE ADALINE
09.39 LA DAMA DE ORO
11.57 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN CURVAS
13.38 EL SECRETO DE ADALINE
15.50 UN VERANO EN PANTALONES 2
18.09 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN CURVAS
19.50 UNA BUENA MENTIRA
22.00 DÍA DE ENTRENAMIENTO
TCM
09.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.29 LA NIÑERA
11.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.29 PATOAVENTURAS, LA PELÍCULA. EL TESORO DE LA LÁMPARA PERDIDA
13.46 PODER ABSOLUTO
15.58 ALERTA EN LO PROFUNDO
17.51 INFIERNO EN EL TÚNEL
19.56 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
22.00 ARMA MORTAL
TNT
06.24 LOS FANTASMAS DE MI EX
08.17 TOY STORY 2
10.03 EL SÉPTIMO HIJO
12.04 AMIGOS CON BENEFICIOS
14.05 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
17.08 LA BATALLA DE RIDDICK
19.22 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
22.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
00.08 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
SPACE
06.00 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN
08.20 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD
09.56 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA
11.36 LEYENDA. LA PROFESIÓN DE LA VIOLENCIA
14.04 ONG BAK. EL INICIO
16.01 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES
17.42 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE UN GUERRERO
19.53 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER
22.00 RESIDENT EVIL
23.56 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
CINECANAL
11.40 AMOR SIN ESCALAS
13.35 OPERACIÓN REGALO
15.20 UN VECINO CON POCAS LUCES
17.00 UNA CITA CON TU ÍDOLO
18.40 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
20.20 JACK Y JILL
22.00 NI EN TUS SUEÑOS
23.50 EL GRITO
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 THE VOICE
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
22.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
OLÍMPICO DE LA BANDA
* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR GARNICA. SÁBADO 18: NÉSTOR GARNICA, CUTI Y ROBERTO CARABAJAL, ROXANA CARABAJAL, LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, DÚO HECHIZO, ARMANDO SANTILLÁN, LOS NÚÑEZ, Y LOS CANTOS. DOMINGO 19: NÉSTOR GARNICA, ORELLANALUCCA, RIENDAS LIBRES CON PETECO CARABAJAL, BRUNO ARIAS, JORGE LUIS CARABAJAL, MOSOJ ÑAUPRA, MISKY SIMITANTA, ARIEL CAMAÑO Y FERNANDITO BRANDÁN.
CENTRO RECREATIVO (ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)
+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS 22, ALTA PEÑA, “EL BUNKER SACHERO”, CON EL “DUENDE” GARNICA E INVITADOS ESPECIALES.
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.
MILONGA PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 16:55 (Cast) 19:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY - 21:15 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
HOY - 15/08 17:30 (Cast)
EL AMOR MENOS
PENSADO (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
HOY - 19:35 (Cast) 22:20 (Cast)
MENTES PODEROSAS (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY - 18:30 (Subt) 20:40 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 16:25 (Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
HOY - 22:45 (Subt)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 15/08 16:55 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
HOY - 13/08 - 15/08 17:00 (Cast)
19:30 (Cast) 22:00 (Cast)
EL DEMONIO QUIERE A TU
HIJO (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (+16 AÑOS)
HOY - 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
EL DEMONIO QUIERE A TU
HIJO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40-
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SÓLO EL JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30- 22:50-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 17:40- 19:50
RASCACIELOS: RESCATE
EN LAS ALTURAS APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20
MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 3D 17:30
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
LEYENDA CASTELLANO 2D 17:50-
EL AMOR MENOS
PENSADO. CASTELLANO 2D
22:20