CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Agosto de 2018

15/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (Cont.)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 SUSANA GIMÉNEZ. ESPECIALES 2018

00.30 KARA PARA ASK

01.00 #HASTHAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIAS DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

17.00 CULTURAR TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN


CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE – NACIONAL B

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SOLO FUTBOL

23.00 LA FIJA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

07.45 EL SECRETO DE ADALINE

09.39 LA DAMA DE ORO

11.57 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN CURVAS

13.38 EL SECRETO DE ADALINE

15.50 UN VERANO EN PANTALONES 2

18.09 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN CURVAS

19.50 UNA BUENA MENTIRA

22.00 DÍA DE ENTRENAMIENTO


TCM

09.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.29 LA NIÑERA

11.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.29 PATOAVENTURAS, LA PELÍCULA. EL TESORO DE LA LÁMPARA PERDIDA

13.46 PODER ABSOLUTO

15.58 ALERTA EN LO PROFUNDO

17.51 INFIERNO EN EL TÚNEL

19.56 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

22.00 ARMA MORTAL


TNT

06.24 LOS FANTASMAS DE MI EX

08.17 TOY STORY 2

10.03 EL SÉPTIMO HIJO

12.04 AMIGOS CON BENEFICIOS

14.05 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

17.08 LA BATALLA DE RIDDICK

19.22 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

22.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

00.08 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?


SPACE

06.00 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN

08.20 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD

09.56 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA

11.36 LEYENDA. LA PROFESIÓN DE LA VIOLENCIA

14.04 ONG BAK. EL INICIO

16.01 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES

17.42 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE UN GUERRERO

19.53 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER

22.00 RESIDENT EVIL

23.56 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS


CINECANAL

11.40 AMOR SIN ESCALAS

13.35 OPERACIÓN REGALO

15.20 UN VECINO CON POCAS LUCES

17.00 UNA CITA CON TU ÍDOLO

18.40 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

20.20 JACK Y JILL

22.00 NI EN TUS SUEÑOS

23.50 EL GRITO

 

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 THE VOICE

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

22.00 AMERICA’S GOT TALENT


A DÓNDE IR

OLÍMPICO DE LA BANDA

* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR GARNICA. SÁBADO 18: NÉSTOR GARNICA, CUTI Y ROBERTO CARABAJAL, ROXANA CARABAJAL, LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, DÚO HECHIZO, ARMANDO SANTILLÁN, LOS NÚÑEZ, Y LOS CANTOS. DOMINGO 19: NÉSTOR GARNICA, ORELLANALUCCA, RIENDAS LIBRES CON PETECO CARABAJAL, BRUNO ARIAS, JORGE LUIS CARABAJAL, MOSOJ ÑAUPRA, MISKY SIMITANTA, ARIEL CAMAÑO Y FERNANDITO BRANDÁN.


CENTRO RECREATIVO (ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)

+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS 22, ALTA PEÑA, “EL BUNKER SACHERO”, CON EL “DUENDE” GARNICA E INVITADOS ESPECIALES.


MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE REALIZARÁ EL VI FESTIVAL  DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.


MILONGA PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.

CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 16:55 (Cast) 19:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 21:15 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

HOY - 15/08 17:30 (Cast)

EL AMOR MENOS

PENSADO (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY - 19:35 (Cast) 22:20 (Cast)

MENTES PODEROSAS (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY - 18:30 (Subt) 20:40 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 16:25 (Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

HOY - 22:45 (Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 15/08 16:55 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

HOY - 13/08 - 15/08 17:00 (Cast)

19:30 (Cast) 22:00 (Cast)

EL DEMONIO QUIERE A TU

HIJO (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (+16 AÑOS)

HOY - 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

EL DEMONIO QUIERE A TU

HIJO APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40-

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SÓLO EL JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30- 22:50-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 17:40- 19:50

RASCACIELOS: RESCATE

EN LAS ALTURAS APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20

MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 3D 17:30

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

LEYENDA CASTELLANO 2D 17:50-

EL AMOR MENOS

PENSADO. CASTELLANO 2D

22:20



 
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