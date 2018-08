Marcada paridad en los cruces entre Comercio y Villa Unión

15/08/2018 -

El fin de semana pasado se disputó la cuarta fecha del campeonato clausura denominado “Dr. Gerardo Zamora” que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol con un importante partido en todas las diferentes categorías.

En el barrio Norte, Comercio Central Unidos recibió la visita de Villa Unión. El local se quedó con dos victorias, el verde festejó en una categoría, mientras que hubo empate en la división.

Por su parte, Unión Santiago se impuso en todas la categorías en sus duelos ante Instituto Santiago. Los resultados completos de la fecha son los siguientes.

Resultados

Sexta División: Independiente de Fernández 0, Independiente de Beltrán 1; Defensores de Forres 1, Sportivo Fernández 7; Unión de Beltrán 1, Güemes 5; Unión Santiago 1, Instituto Santiago 0; Sarmiento 1, Vélez 1; Central Córdoba vs. Banfield no se jugó por falta de Policía; Comercio Central Unidos 1, Villa Unión 0; Yanda 0, Estudiantes 0; Mitre Negro 0, Central Argentino 2; Mitre Amarillo 1, Agua y Energía 2.

Séptima División: Independiente de Fernández 0, Independiente de Beltrán 0; Defensores de Forres 3, Sportivo Fernández 1; Unión de Beltrán 0, Güemes 8; Unión Santiago 1, Instituto Santiago 0; Sarmiento 1, Vélez 0; Central Córdoba 1, Banfield 3; Comercio 1, Villa Unión 1; Yanda 0, Estudiantes 0; Mitre Negro 1, Central Argentino 0; Mitre Amarillo 1, Agua y Energía 1.

Octava División: Independiente Fernández 3, Independiente de Beltrán 2; Defensores de Forres 0, Sportivo Fernández 3; Unión de Beltrán 0, Güemes 3; Unión Santiago 6, Instituto Santiago 1; Sarmiento 2, Vélez 0; Central Córdoba 1, Banfield 0; Comercio 0, Villa Unión 0; Yanda 3, Estudiantes 3; Mitre Negro 0, Central Argentino 2; Mitre Amarillo 0, Agua y Energía 0.

Novena División: Independiente de Fernández, 7 Independiente de Beltrán 0; Defensores de Forres 2, Sportivo Fernández 0; Unión de Beltrán 0, Güemes 3; Unión Santiago 0, Instituto Santiago 0; Sarmiento 1, Vélez 0; Central Córdoba 2, Banfield 0; Comercio 5, Villa Unión 1; Yanda 0, Estudiantes 1; Mitre Negro 3, Central Argentino 0; Mitre Amarillo 1, Agua y Energía 2.

Próxima fecha

El quinto capítulo de la competencia, tendrá este orden. Zona A: Estudiantes vs. Instituto Santiago; Mitre Amarrillo vs.Yanda; Banfield vs. Aagua y Energía; Villa Unión vs.Central Córdoba; Unión Santiago vs. Comercio.

Zona B: Sportivo Fernández vs. Sarmiento; Güemes vs. Defensores Forres (En Copse); Central Argentino vs. Unión de Beltrán; Independiente de Beltrán vs. Mitre Negro; Vélez vs. Independiente de Fernández.