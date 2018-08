FÚNEBRES | 15 de agosto de 2018

15/08/2018 -

Sepelios Participaciones

AGÜERO, ELVA NIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Sus hnos Zunilda, Rigoberto sobrinos Graciela, Gustavo, Emanuel, Marcelo, Noeli, Sofia, Noni , Agustina, Rodrigo sus restos seran inhumados hoy 9.00 horas en el cementerio Parque de La Paz. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

ARGAÑARAZ, REINA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Sus hijas Mirta y Blanca, sus nietos: Agustín, Mariela, Fredy, Magali y Claudio, part. su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. "Como aquel a quien consuela su Madre, asi os consolaré Yo a vosotros". Compañeros de Tabajo de su hijo Robin: Valle, Silvia, Claudia, Carla, Ariel, Pichon, Normita, Beto, participan con dolor el fallecimiento y piden al Altisimo por su alma y por el consuelo cristiana de toda su familia.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Los compañeros de Direccion de Modalidades. Victor Diaz, Mario Trejo, Norma Diaz, Mario Ledesma, Ana Avellaneda, Roxana Juarez, Viviana Infante, Daniel Ibañez, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Robin Mulki. Elevamos oraciones en su memoria.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. La Barra de los Viernes, acompañan a su amado amigo Robin en este difícil momento.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Dr. Victor Mulki, Santiago, María Lourdes, María Alejandra y Facundo Mulki, acompañan a la familia en este doloroso momento.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Queridos hijos de Elsita: ustedes saben cuánto queríamos a la mamá y al papá por eso estamos acompañándolos con el corazón dolorido. Pero también estamos seguros que todos han heredado la fortaleza de esa hermosa mujer. Su alma ya está en el cielo. Ojalá lo encuentre al Chango. Reciban todo nuestro cariño y la seguridad de nuestro eterno recuerdo y oraciones. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Carlos Groppa y Beatriz Saccavino con su familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Mujer ejemplar, no es fácil de hallarla, es más valiosa que las Perlas. Chini Habra Fernandez y flia., participa con pesar su fallecimiento y agradecen por su testimonio de vida . Acompañan a su flia.en este dolor.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolacion. 2º Corintios 1-3. Hasta pronto Tia. Te extrañaremos. Oscar Cejas, Patricia Mulki, sus hijos Horacio, Daniel, Alejandra y Florencia Cejas, Enzo Bausilio, Adriana Mulki, sus hijos Adrian, Antonela y Fabio Bausilio, participan con profundo dolor la partida de nuestra amada Tia Elsa.

DOMÍNGUEZ, CARLOS RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Maria Florencia Vilchez, participa con dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Valentina. Eleva oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, RUPERTO OLEGARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. No llores si me amas...si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas. Su sobrina Cashy Barraza de Uñates, su esposo Ascencio Chicho Uñates, sus hijos Mariela y Daniel, sus nietos Milagros y Javier, participan con inmensa tristeza su fallecimiento y acompañamos a nuestros primos en tan dificil momento. Descansa en paz querido y amado Tio Tiole. Amén.

JIMÉNEZ, RUPERTO OLEGARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, porque Tu estás conmigo, tu bastón y tu vara me protegen". Su sobrina Tomasa Barraza de Diaz, su esposa Arnaldo A. Diaz, sus hijos Cusi y Marile, Patricia y Juni; Lucrecia y Juan Carlos; Martin y Carolina; y Gabriela Diaz y sus respectivas familias, acompañamos a nuestros primos en este dificil y triste momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, RUPERTO OLEGARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Los compañeros de trabajo de su hija Rita participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento.

JIMÉNEZ, GREGORIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Sus compañeros del Banco de La Nacion Argentina, participan con dolor el fallecimiento de su nieto Hugo Emanuel Jiménez Barron.

ORELLANA, MERCEDEZ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Personal del IOSEP Agencia Frías, participa el fallecimiento de la madre de nuestro amigo y compañero Aldo F. Chávez y que sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad. Rogamos oraciones en su memoria.

ORELLANA, MERCEDEZ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. El presidente interventor del IOSEP, CPN Raúl O. Ayuch; gerente general, CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del Consejo Gremial, Síndico, Gerentes de Área, Auditor Interno, Asesores Legales y de Presidencia personal administrativo y de maestranza de casa central, participan el fallecimiento de la mamá de nuestro compañero de trabajo Aldo Chávez

OTADUY, ALICIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Su esposo Walter Castaño, su hija Luján, sus sobrinos Anabel, Emiliano, su cuñada Rita y demás fliares. Part. el fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Misericordia a las 11 hs. casa de duelo sv. Nº 2 P. L. Gallo 330 SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

OTADUY, ALICIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Tu amiga que siempre te recordarán Estela Santillán Acosta y familia participa con profundo dolor su fallecimiento.

OTADUY, ALICIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Sus amigos Dany Frágola y flia., lamentan su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a Walter y Lujan. Ruegan oraciones en su memoria.

OTADUY, ALICIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. La comunidad de la Capilla María Reina Inmaculada, despide con gran dolor a nuestra amiga Alicia Otaduy, extrañaremos su humildad, generosidad y predisposicion para trabajar con alegria, sus restos serán sepultados a las 11 hs. en el cementerio La Misericordia, previo oficio religioso a las 10.30 hs. en la Capilla maria Reina Inmaculada.

SANDOVAL, ATANACIA (q.e.p.d.) Falleció el14/8/18|. Sus hijos Domingo, Pepe, Silvio y Pancha, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en calle 103 N' 1371 B' Gral Paz y serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio de San Marcos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SANDOVAL, ATANACIA (q.e.p.d.) Falleció el14/8/18|. Su hijo Domingo y sus nietos Sebastián, Germán, Gustavo y José, su nuera Alicia Umbidez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio de San Marcos. son velados en calle 103 N' 1371 B' Gral Paz.

SANDOVAL, ATANACIA (q.e.p.d.) Falleció el14/8/18|. Sus nietos políticos y bisnietos Jhaziel y Yonathan participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos son velados en calle 103 N' 1371 Bº Gral Paz y serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio de San Marcos.

VALDEZ, STELLA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más Allá del Sol". Madrina de mi alma, por siempre en mi Corazón, muchísimas gracias por los años que estuviste a mi lado. Tu ahijado Ignacio, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

VALDEZ, STELLA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "El Señor es mi pastor nada me falta, en verdes pastos el me hace reposar, a las aguas del descanso me conduce y reconforta mi alma". Miryam Sosa de Avendaño y flia., participan el fallecimiento de nuestra querida amiga Stella. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

VALDEZ, STELLA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Juan Fiad, Adriana Bóboli, Camila y Lujan, acompañan a su esposo y flia. en el fallecimiento de su querida Lela y ruegan oraciones por el descanso de su alma.

VALDEZ, STELLA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su vecina y amiga Juana Alaimo Vda. de Goitea, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALDEZ, STELLA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su vecino Ing. Iber H. Goitea, su esposa Ana Escobar e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALDEZ, STELLA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su vecina Elsa E. de Oberlander y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

VALDEZ, STELLA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Enrique Oberlander y flia., Marcelo Oberlander y flia., Maria del C. Oberlander y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

VALDEZ, STELLA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Sus amigos y compadres Victoria B. Morales, Mario E. Taboada, sus hijos Álvaro Hernan, Natalia Veronica, Sergio Nicolas Baboada, hijos pol. Jose Guillermo Esber Attiel, y Maria Susana Villalba, nietos Matias J. Taboada Villalba, Agustina y Benjamín Esber Attiel Taboada, participan con dolor la partida a la casa del Señor y acompañan a su amigo Faustino Eugenio y flia. Rogamos al Altísimo los bendiga y les de la fortaleza que necesitan.

VALDEZ, STELLA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Descansa en paz querida amiga. Nancy Cuevas y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

VALDEZ, STELLA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Directivos y personal de Tarjera Vitta participan y acompañan en este difícil momento a su compañera, y nuera Lucky y al Ing. Y esposo Eugenio. Ruegan oraciones en su memoria.

VALDEZ, STELLA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Juan Bautista Paz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VALDEZ, STELLA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Gustavo Mariano Paz (h) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VALDEZ, STELLA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "Que en este descanso eterno del Señor te proteja con su mirada".Graciela Iturre de Bernasconi, sus hijos Marcelo y Fernando y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Querido padre: ''El Señor Jesús te llamo desde el cielo para acogerte en sus brazos y darte la paz eterna''. Gracias por habernos dado tu hermosa compañía en los caminos de la vida. Su hijo Pablo Ibáñez y su esposa Graciela Montenegro e hijos Sofy y Martín, participan con profundo dolor su fallecimiento.

IBÁÑEZ, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Amado padre, llevaré en mi memoria cada momento compartido, cada tierna caricia de consuelo. Me quedan los mejores ejemplos de rectitud y valores que seguiré hasta el fin. Su hija Patricia Ibáñez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

IBÁÑEZ, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Te quise y me quisiste y así como alguna vez me recibiste en tu casa, hoy te recibe el Señor en su morada. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su sobrina Carolina y familia, madre y hermanos.

IBÁÑEZ, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. La Asociación Civil y Cultural Sanmartiniana, participa el fallecimiento del hermano la Sra. Lucila de Zarate, miembro de esta entidad., Le expresan sus condolencias, extensiva a su flia. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

IBÁÑEZ, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "Los mansos de corazón disfrutan del Reino de los Cielos''. El Centro Cultural de Jubilados y Adultos Mayores ''Vivir'', participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la presidente Sra. Lucila Ibáñez de Zárate. Se ruega oraciones en su memoria y resignación Cristiana para la familia.

IBÁÑEZ, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. La Comunidad Educativa de la Escuela de Comercio ''General San Martín'', participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor Ibáñez Juan Cristóbal padre del Prof. Pablo Baltasar Ibáñez, docente de nuestra Institución. Elevando oraciones a Dios y rogando por su eterno descanso.

JIMÉNEZ, COSTANTINO (Toto)(q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. La familia Mitre - Sayavedra acompaña con profundo sentimiento a Charo, Víctor Hugo, Mariela, José y demás familiares en este momento de la partida de Toto. Elevamos oraciones para que Dios lo reciba a su lado y les conceda pronta y cristiana resignación a su querida familia.

JIMÉNEZ, COSTANTINO (Toto)(q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Nos unimos al profundo dolor que hoy embargan a nuestros queridos amigos y vecino Víctor Hugo, Claudia y sus hijos también a su esposa y a toda su familia. Duele aceptar la desaparición física pero hay que seguir caminando hacia adelante porque la esperanza de encontrarse algún día los reconfortará. Él ya está en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano Mary Nardo y su hija Gabriela y Bautista.

JIMÉNEZ, COSTANTINO (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Juan Carlos Figueroa y flia, y Luis Victor Figueroa, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la querida vecina Charito. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, COSTANTINO (Toto)(q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Alumnos de 4º Grado C y D de la Escuela Normal ''Dr. José Benjamín Gorostiaga'', desean una pronta resignación a su Señorita Claudia Barrón y familia.

JIMÉNEZ, COSTANTINO (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. ''Que en este descanso eterno el Señor lo proteja con su mirada''. Amigos y colegas de su hijo Victor Hugo: Carlos Toledo, Mariela y Adriana Lizondo y flia, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Elevando oraciones en su querida memoria.

LLANOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Su esposa Pochi Bravo, hijos Omar, Julio, Carla, Mariela, Anabel, María de los Ángeles, h. pol., nietos y demás familiares. part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 16 hs., casa de duelo Belgrano 532 sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TABOADA, SEGUNDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su compañera Azucena Ruiz, sus hijos, hijos pol., nietos y demás familiares part. su fallecimiento. sus restos fueron inhum. en el cement. La Piedad. Serv. Caruso - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÉCIMA, ALBINO MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. El director del Autódromo de Termas, Héctor Farina, Carlos Ruiz y empleados del autódromo y museo de Termas de Río Hondo participan su fallecimiento.

DESTRO, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su esposa Paola Edith Coronel, hijos Alberto e Isabella participan con profundo dolor el fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

DESTRO, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su madre Delia, su esposa Paola, hijos Alberto, Isabella, hermanos Andrés, Mercedes, hermana política Eve Luz. Sobrinos Melisa, Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Las Termas.

DESTRO, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Sus padres políticos Miguel y Guillerma Coronel, hijos Paola, Luis, Patricia, nietos Alberto, María Victoria e Isabella participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Las Termas.

DESTRO, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo y dale el descanso eterno por su irreparable pérdida". Su tía Estela Arancibia, hijos Yesisa y Julito Iñiguez, Marcelo y Silvana, nietos Santiago y Simona participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

DESTRO, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Mary Rodriguez y Coco Gramajo, hijos Eliana, Andrea y Pablo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.las Termas.

DESTRO, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "Hiciste tu último viaje a la eternidad. Que el Señor te tenga en su gloria". Te recordaremos siempre. Tu familia política Mirta Coronel, Pepe Escobar, sus hijos Mariela, Lorena, Alejandra, José y respectivas familias. Elevan oraciones a su memoria y ruegan al señor consuelo para su Sra. Paola, hijos , madre, hermanos y familia. Las Termas.

DESTRO, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. La Comunidad Educativa del Colegio Secundario Nuestra Señora de la Salette participan con dolor el fallecimiento del hermano del profesor Andrés Destro. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

DESTRO, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. La Teacher Cecilia Coronel participa con dolor el fallecimiento del hermano del Profesor Andrés Destro y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Las Termas.

DESTRO, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Familia Farina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

DESTRO, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Amigos y compañeros del Autódromo participan con dolor el fallecimiento del hermano de su compañeros: Rodolfo, Patricio y Benigno. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

JIMÉNEZ, RUPERTO OLIGARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Los compañeros de trabajo de Casa de Gobierno, de su nieto, Nicolás Jiménez, participan con profundo dolor su fallecimiento.

OMACINI, ANTONIO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Su amigo Walter Palumbo, su esposa Estela Nuñez y sus hijos Horacio, Adrian y Rocio, participan su fallecimiento.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su esposa Liliana Santillán, sus hermanos Juan y Héctor Tévez, sus sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Redentor de Fernández. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Solo tú sabes cuánto llorare tu partida, cuanto extrañare tu presencia. Dame fuerzas para seguir en esta vida. Que Dios te reciba en sus brazos y descanses en paz. Su esposa Liliana Santillán te despide con cariño y te llevare siempre en el corazón.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Te fuiste hermano, compañero, amigo. Y le damos gracias a Dios por el tiempo que estuviste con nosotros, con tus cuentos, tu música, tu alegría. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Su hermano Juan, tu hermana política Lilian Quiroga y tus sobrinos Milagros, Facundo y Sebastián te despiden con cariño,

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Descansa en paz querido y "brille para vos la luz que no tiene fin". Con dolor acompañamos tu partida a la casa definitiva. Sus primas: Marta, Rosa, Norma, Graciela, Olga, Gladys y Juana Leiva con sus respectivas familia elevamos oraciones en su memoria.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Loli Carrizo y sus hijos Marcos y familia y Rodrigo Alarcón, despiden con profunda tristeza al querido amigo "Rana" y acompañan a su esposa, hermanos y sobrinos en tan irreparable pérdida.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. La comunidad Educativa de la Escuela Técnica N° 12 de Fernández participa con profundo dolor el fallecimiento del ordenanza del establecimiento y amigo. Rogamos oraciones en su memoria por su eterno descanso.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su amigo Tito Livio Manfredy y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevaban oraciones en su memoria.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Raúl Quiroga, Mabel Moyano y sus hijas Ivana y Gabriela, despiden con profundo dolor al amigo "Edu" y ruegan cristiana resignación para sus familiares.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Marcos Acuña y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de sus seres queridos.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Mariángeles Karina Rafael y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Serán inolvidables los momentos compartidos, hasta otro próximo encuentro compañero y amigo. Las preceptoras de la Escuela Técnica N° 12: Celeste Rodríguez, María Juárez, Antonella Della Rosa y Gladys Corbalán, su compañero de tareas Omar Montes y los alumnos a quienes presto su cordial servicio, participan con su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. La comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente N° 3 Participa con profundo dolor el fallecimiento del tio de la docente del establecimiento Bethina Tevez y ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. La Comunidad Educativa del Colegio Agrotécnico Madre Tierra participa el fallecimiento del hermano del Vicerrector del Establecimiento Profesor Juan Tevez y ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Dr. Lucio Ricardo Suarez y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Saida y América Lastra y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Liliana y hermanos Juan, Pepe y Cacho y a sus respectivas familias y los acompañan en el dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. La Comunidad educativa de la Escuela Piloto N° 1 "Maximio S. Victoria" acompañan con profundo dolor a toda la familia por el fallecimiento de un gran amigo de esta casa de estudio. Que Dios lo tenga en su gloria. Rezamos por el eterno descanso de su alma.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "En la tierra todos extrañaremos tu presencia física, pero tu recuerdo permanecerá por siempre en nuestros corazones" Sus hermanos: Pepe, Cacho y Juan y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Cristo Redentor de Fernández.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. El Consejo de Administración y empleados de la Cooperativa de Agua Potable Fernández Ltda. Participan el fallecimiento del hermano del Secretario Juan Tevez y ruegan oraciones en su memoria y la resignación de sus familiares.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Con profundo sentir despedimos a Eduardo amigo y compañero de la familia. "Brille para el la luz que no tiene fin". Raúl, Mari, Yamila y Constantino. Ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Irma Bravo, Osvaldo Trócolo y Hugo Carabajal, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno" Hugo Santillán, su hija Marta Elena Santillán, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Juan Ricardo y acompañan a su familia en este momento de tanto dolor.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Fuiste una persona excepcional que siempre estará vivo en nuestro recuerdos, acompañamos a sus familiares en este doloroso momento. Mario Pereyra y familia, Alberto Pereyra y sus hijos Tomy y Tadeo. Se ruega una oración en su memoria.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Elean y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Sus amigos: Quique Caldera, Tony Leguizamón e hijos David, Melina y Daniela, acompañamos a la familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Mauricio J. Ewens, su esposa Victoria del Carmen Quiroga y sus hijos Mauricio, Javier y Alan, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la Gloria del Señor.

Invitación a Misa

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Se invita a familiares y amigos a la misa con motivo de cumplirse el primer año de su fallecimiento, a celebrarse el dia de hoy 15/8/18 en Iglesia San Francisco a las 20 hs. para pedir por su eterno descanso.

GALVÁN, MAYDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. "Ya pasó un año de tu partida y a pesar de tu ausencia nuestras mentes siempre evocan tu recuerdo, tu sonrisa, ocurrencias y sobre todo tu fortaleza. Fuiste y serás nuestro ejemplo de vida. Te amamos. Su esposo Rubén, sus hijos Matías, Milagros y Rubén Ledesma invitan a la misa que se oficiará hoy en la Iglesia La Inmaculada a las 20 hs.

GALVÁN, MAYDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Ya no puedes detenerte a observar maravillas. Tus ojos están cerrados pero siempre los recordaremos con ese brillo que irradiabas. Muchas lagrimas porque te fuiste pero fueron más lagrimas de alegria cuando te encontrabas entre nosotros.Vivirás por siempre en nuestros corazones. Tu hermano Ramón, Pinky, Sebastian, Mariana, Gabriel y Delfina, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Iglesia La Inmaculada a las 20 hs. al cumplirse 1 año de tu partida.

OVEJERO, NILDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. "Permaneces siempre en el recuerdo de quiénes te amamos, por eso pedimos a Dios que brille para ti la luz que no tiene fin". Honraremos tu memoria con una misa hoy en la iglesia Catedral a las 20.30, rogamos una oración en tu memoria. Tu familia.

Recordatorios

ACOSTA PAGLIONI, GUILLERMO GUSTAVO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/10|. Al cumplirse 58 años de su natalicio. Querido hijo como siempre te llevamos en nuestros corazones y no te olvidaremos nunca. Que Dios te tenga en su gloria. Tu madre Alva Paglioni de Acosta, tus hermanos Juan, Tito, Hugo, Claudia y tu sobrino Fernando. Elevan oraciones en su memoria.

Responsos

SUÁREZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Madre hermosa se que en el Cielo estás bien, que ya no sufres, pero aqui me haces mucha falta. En las noches cuando más te peinso, cuando más te extraño, cuando mas No entiendo que mi vida no es la misma desde que ya no estas. Pero me alivia al pensar que descansas en paz y que eres feliz a la lado de Dios. Sus hijos Atilio y Erika, invitan al responso que se realizará hoy a las 16 hs. en el cementerio La Esperanza de la ciudad de Clodomira, al conmemorarse 9 dias de su fallecimiento.