Debatirán nuevos allanamientos a Cristina

Luego de que se pospusiera una semana, el Senado debatirá hoy a las 14 si autoriza los allanamientos a los domicilios de Cristina Kirchner ordenados por el juez Claudio Bonadio en la causa por los cuadernos de las coimas. Son direcciones ubicadas en Río Gallegos, El Calafate y la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la Ley de Fueros (25.320), la Cámara alta debe votar si autoriza al juez a realizar los procedimientos, una decisión que divide al Bloque Justicialista que encabeza Miguel Pichetto. Sucede que varios senadores de esa bancada no quieren dar el visto bueno, pero Pichetto lo avala porque entiende que se trata de "una medida de prueba".

A raíz de esto, el senador, que se opone a un eventual desafuero sin que haya una condena sobre la ex mandataria, dio "libertad de acción" en el bloque: "Ratifico la posición que públicamente he planteado en el sentido de que el pedido de allanamiento, una vez que el juez amplió sus fundamentos resolutivos, no debe ser trabado toda vez que se trata de una medida de prueba y no se puede impedir la investigación", expresó Pichetto.