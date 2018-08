Fotos Una encuesta confirma la permanencia de la grieta Macri vs. CFK

15/08/2018 -

El escandaloso "caso de los cuadernos de las coimas", en paralelo con los fantasmas económicos que parecían olvidados, fueron este mes los dos temas que más emergen entre las actuales preocupaciones sociales, e involucra a dos referentes políticos del país: Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

El sondeo de Synopsis arranca con su repaso periódico sobre el desempeño de Macri y las expectativas económicas. Ambos rubros le dan mal al Presidente de la Nación.

Mala imagen de Macri

El desempeño del Gobierno es evaluado de modo negativo por el 50,7% de los consultados (para 36% es ‘muy malo’ y para el 14,7%, ‘malo’) y positivo por sólo el 28% (10,2% ‘muy bueno’ y 17,8% ‘bueno’). Un 49,6% cree que la situación económica estará ‘peor’ dentro de un año y apenas un 25,3%, ‘mejor’.

Para Synopsis, la imagen negativa de Macri suma 48,1% contra 32,3% de la positiva. Ambas hicieron el recorrido inverso desde fines de 2017: la primera sube y la otra baja.

Cristina, en caída

En el caso de la ex presidenta, si se arranca primero con su imagen, la conclusión es que está peor que el líder de Cambiemos. Cristina tiene 58,3% de negativa contra 31,4%. Una diferencia con el Presidente, es que la ex mandataria, si bien exhibe oscilaciones, son relativamente leves desde que dejó el poder.









La corrupción

Respecto al impacto del caso de los cuadernos, la encuesta confirmaría la permanencia de la grieta: casi un 50% "cree todo lo que cuenta" Oscar Centeno y poco menos de 34% "no cree nada de lo que cuenta" el ex chofer.

Y se repiten números muy similares cuando se consulta directamente por "¿cómo afectan estos hechos a la imagen que usted tiene de la ex presidenta?".

El 82,8% no cambió de opinión: un 50,3% ratificó "lo que ya pensaba, que Cristina Kirchner es corrupta" y un 32,5% dijo que sigue creyendo que "Cristina Kirchner no es corrupta". Sólo un 8,6% optó por "estos hechos me convencieron de que Cristina Kirchner es corrupta".

El dato positivo para el Gobierno es que este escándalo consolida mucho el rechazo a Cristina, que se mantiene cercano a los 60 puntos según Synopsis, y algo más según otras encuestas.

Esto le da al oficialismo una oportunidad importante de cara al año que viene, porque saben que es imposible que con esos números la senadora pueda volver a la Rosada. En Cambiemos saben que con otro rival enfrente el escenario sería muy complejo con la situación económica como se vislumbra.