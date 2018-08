Se larga el Torneo Anual Juvenil de Desarrollo con seis equipos

15/08/2018 -

El fin de semana dará comienzo el Torneo Anual Juvenil de Desarrollo, con la participación de 6 equipos de distintas ciudades de la provincia que tienen sus divisiones juveniles en formación. Olímpico de La Banda, Amigos Rugby de Fernández, Termas RC, Loreto RC, Caraguay de Nueva Esperanza y La Cañada Rugby Club serán los conjuntos que animarán este certamen con la división M-2 (15 a 17 años) que se jugará todos contra todos a dos ruedas. La idea es que la competencia se desarrolle cada 14 días y la primera fecha presentará los siguientes encuentros: Amigos Rugby vs. Caraguay; La Cañada vs. Termas y Loreto vs. Olímpico.