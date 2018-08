El viernes comenzará otra fecha

15/08/2018 -

El viernes se iniciará una nueva fecha del torneo que organiza la Asociación Femenina Amateur de Básquet. Regatas enfrentará a Defensores del Sud, en tanto que Antonio Tagliavini visitará a Coronel Suárez.

La fecha continuará el sábado en cancha de Villa Mercedes, con la siguiente programación: 13.15, Parque América vs. Club Huaico Hondo; 14.30, Veteranos vs. Quilmes; 16, Parque América vs. Almirante Brown B; 17.15, Mariano Moreno vs. Defensores del Sud B; 18.30, Normal Banda vs. Belgrano.

El domingo continuará la fecha en Almirante Brown y Nicolás Avellaneda, mientras que el lunes se completará en cancha de Red Star.