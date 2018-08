Mañana arranca el noveno capítulo del Torneo Anual

15/08/2018 -

La Mesa Directiva programó ayer la octava fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña, que también tendrá un adelanto del noveno capítulo en la semana. Será el duelo entre Independiente y Unión Santiago a jugarse hoy a las 16, en Fernández.

Mañana jugarán a las 15.30 en cancha de Banfield, Instituto Santiago vs. Comercio. A las 16, lo harán Unión de Beltrán y Sarmiento.

El sábado Central Córdoba vs. Independiente (B). El domingo jugarán Central Argentino ante Güemes; Sportivo Fernández vs. Villa Unión; Agua y Energía vs. Vélez. El martes completarán Mitre vs. Banfield, en Central Argentino.