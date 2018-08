Arias sigue con bronca por el empate del lunes

15/08/2018 -

El arquero de Racing Gabriel Arias consideró que si su equipo pretende lograr ‘cosas importantes’ no debe dejar puntos en el camino, como le sucedió el lunes por la noche ante Atlético Tucumán, cuando desperdició una ventaja de dos goles y empató 2- 2, por la primera fecha de la Superliga.

‘Si querés aspirar a cosas grandes, no se te pueden escapar estos partidos. Hay que trabajar para que no vuelva a suceder’, señaló el ex arquero de Defensa y Justicia, que llegó en el último mercado de pases procedente de Unión La Calera de Chile para reemplazar al juvenil Juan Musso.

Al arribar a Buenos Aires desde Tucumán, Arias brindó una rueda de prensa y realizó un balance del partido ante el ‘Decano’. ‘No pudimos sostener lo del primer tiempo. Hicimos 45 minutos con mucha intensidad y ritmo, y en el segundo nos costó, porque ellos nos llevaron a su juego de las pelotas largas’, afirmó.