"Si hubiera tomado, por qué me van a sancionar; al club no le hice nada"

15/08/2018 -

Ricardo Centurión nuevamente es noticia por cuestiones extra futbolísticas y ayer le contestó al presidente de Racing Club, Víctor Blanco, quien reveló públicamente que el mediocampista había tenido una recaída con el alcohol y que por eso Eduardo Coudet lo dejó fuera de los titulares en el partido del lunes contra Atlético Tucumán.

‘Me dolió lo que dijo Blanco. Habla de que me quiere cuidar, y si lo quiere hacer, tiene que hablar conmigo a solas, no hacerlo público. Mi apellido enseguida toma repercusión. Tiene que ser más cuidadoso’, arremetió Centurión por Radio Continental.

El volante desmintió los dichos del presidente del club y aseguró que arrastraba ‘una molestia en el isquio después del partido con River’, pero que en la práctica del sábado ‘ya estaba perfecto’.

‘Yo no salí, me quedé en mi departamento, y Blanco no me vio. No sé quién le habrá dicho que me presenté así’, sostuvo.

Y agregó: ‘Voy a hablar con mi representante y tocaremos el tema. Ya a los cinco minutos me mandó mensaje mi vieja preguntándome qué me estaba pasando. A ella no la veo hace un montón y obviamente se preocupa. Salgo a aclarar que los rumores son totalmente mentira, y si es contrario que lo prueben’.

‘¿Sanciones por qué? Y si hubiera tomado, por qué me habrían de sancionar, si yo en el club no hice nada, me presenté a entrenar y corrí como 5 kilómetros. Me sorprende que salga de adentro’, señaló el jugador.

Con Coudet

En cuanto al "Chacho" Coudet, sobre su decisión de sacarlo de los titulares ante Atlético Tucumán, Centurión no le apuntó como sí al dirigente: ‘Con Chacho hablé hace dos semanas. Me había dicho que no tenía las sensaciones de que íbamos a llegar bien al partido contra River por los amistosos, que teníamos que despertarnos, levantarnos, contagiarnos entre nosotros. Si me sacó por el nivel, le doy la derecha y yo tendré que mejorar en lo que él me pida. Todavía no me pidió más de lo que estoy dando. Con el entrenador tengo la mejor’, remarcó.

Finalmente, Centurión hasta reconoció que su mamá se había preocupado: ‘Voy a hablar con mi representante (Alejandro Mazzoni) para aclarar el tema, porque a los 5 minutos me mandó un mensaje mi vieja, preguntando qué me anda pasando, que esto, que lo otro. A mi vieja no la veo hace un montón y obviamente se preocupa. Tienen que tener cuidado con lo que dicen’.