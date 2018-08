Blanco, sobre Centurión: "Tomó demasiado"

Fotos DECLARACIONES. "Centurión no estaba como necesita un profesional", dijo ayer Víctor Blanco.

15/08/2018 -

El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, reveló ayer que Ricardo Centurión tuvo una recaída el último fin de semana al haber ‘tomado demasiado’ en una salida nocturna y llegar en malas condiciones al entrenamiento, y señaló que este tema ‘pasará a Legales’ del club.

‘Racing como acostumbra estará al lado del jugador siempre que él colabore. Esta vez el jugador cometió un error y pasará a Legales. Eso no quiere decir que no estaremos con la gente de profesionales para que salga de su enfermedad, pero él tiene que cumplir y es jugador de Racing todo el día y toda la noche, no sólo los 90 minutos de un partido’, resaltó Blanco por Radio Cooperativa.

Y continuó: ‘Son adicciones y hay que ser responsable. Aparentemente por la información que tengo es que ha tomado demasiado y si hacés eso al otro día no rendis’.

‘No hablé con él todavía, seguramente lo haré durante la semana. Creo que tiene que tomar conciencia, es un profesional y cobra como profesional. Tiene obligaciones que cumplir y nosotros lo queremos al 100 por ciento, sino no es el jugador que fuimos a buscar’, remató el presidente.

Por este inconveniente, el entrenador Eduardo Coudet decidió dejarlo en el banco de suplentes en el partido ante Atlético Tucumán e ingresó unos minutos en el complemento.

Blanco había dicho que Centurión quizá necesitaba ayuda por las adicciones que pudiera sufrir y puso el caso Brian Fernández a la par. Al ex Boca no le gustó: ‘Me molesta que siempre en estos casos lo ponen a Brian Fernández, siempre comparándome a mí con Brian, eso me molesta’.