Gareca: "Nunca nadie me llamó de la Selección"

Fotos CRÍTICO. Ricardo Gareca, que renovó como entrenador de Perú, dijo que era "previsible" el fracaso del seleccionado argentino en Rusia 2018.

15/08/2018 -

El entrenador Ricardo Gareca admitió ayer que si desde la AFA lo llamaban para dirigir al seleccionado argentino "por ahí cambiaban las cosas" y quizás rechazaba la renovación con Perú.

"Me nombraron, estuve atento a las informaciones y nunca nadie me llamó de la Selección. De todas maneras, yo me había puesto un plazo y tiempo para pensar. Perú tenía la prioridad, pero si me llamaban de Argentina por ahí cambiaban las cosas", expresó le técnico por Radio Continental.

"Me mantuve un poco al margen de todo, porque de otra manera no descansás. Traté de aislarme un poco, miraba de una manera muy superficial todo lo que sucedía con Argentina. Durante el mes de vacaciones me dediqué a escuchar", completó.

Para Gareca "no es lógico" que los dirigentes argentinos vayan a buscar a entrenadores "que públicamente manifestaron que no quieren dirigir en este momento a la Selección", como lo son Diego Simeone y Mauricio Pochettino.

"No se puede ir a buscar a alguien que manifiesta que no es su momento para dirigir a la Selección", agregó el "Tigre".

Sobre la actuación de los peruanos en Rusia 2018, Gareca comentó: "Creo que podíamos haber pasado, la imagen fue buena del equipo, pero con eso solo no alcanza. No tengo que reprocharle a los muchachos, pero teníamos mejores expectativas"

Sobre Argentina

Gareca también evaluó lo que pasó con Argentina en el Mundial. "Con Argentina era previsible lo que pasó por todo lo que viene sucediendo hace tiempo, esta discontinuidad y esta falta a nivel dirigencial de un líder o gente que tenga claro lo que es y lo que conlleva el fútbol argentino", afirmó el entrenador.

Y siguió: "Todos los pormenores que fueron sucediendo en los últimos años a lo mejor terminaron con esto que vimos. Porque no se puede centralizar en algo, es un todo. Es lo mismo que cuando se celebran objetivos. Tienen que ver jugadores, dirigentes, cuerpo técnico..."

"En Argentina es muy normal que no se aparezca en los momentos que se tiene que aparecer, cuando la gente tiene más duda sobre cómo va a suceder todo y cómo se va a encarar todo de acá en adelante. Entonces no puedo tener una opinión muy clara, porque en todas las informaciones que me dediqué a escuchar en todo este tiempo, nadie salió a hablar, nadie salió a aclarar", siguió el DT.

"Por el bien del fútbol argentino, se van a tener que replantear muchas cosas. Argentina tiene mucha historia y estar al frente de la Selección demanda una gran responsabilidad. Deberán decidir cómo funciona todo e informar", cerró.