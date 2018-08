Messi no estará este año, ¿volverá?

Fotos INCERTIDUMBRE. La decisión de no jugar este año está tomada, pero aún no se sabe cuándo podría regresar Messi al seleccionado nacional.

15/08/2018 -

El rumor venía creciendo fuerte en los últimos días. Y ayer prácticamente pasó a ser una certeza. Lionel Messi no jugará en la selección argentina, al menos en lo que resta del año, y es incierto su futuro con la "Albiceleste" a partir del 2019. Eso es lo que aseguraron ayer los medios periodísticos de Buenos Aires, pese a que el crack rosarino se mantiene en silencio con la prensa desde que terminó el Mundial Rusia 2018.

La confirmación llega a partir de los sondeos de la AFA a Lionel Messi para saber si estaba a disposición para los amistosos ante Guatemala y Colombia del 7 y el 11 de septiembre, respectivamente. La respuesta del capitán de la Selección en el pasado Mundial fue que se tomará un "descanso" luego del golpe que significó la eliminación en octavos de final y todo lo sucedido en Rusia. Pero eso no significa que renuncie. Dependiendo de cómo se reorganicen las selecciones nacionales, la "Pulga", de 31 años, evaluará si regresa en 2019.

Lionel Scaloni, entrenador interino de la Selección, deseaba contar con Messi para las pruebas en Estados Unidos, pero por ahora el rosarino se enfocará en Barcelona, donde acaba de consagrarse en la Supercopa española ante Sevilla. De la comunicación surgieron las precisiones. No es una determinación ‘en contra’ de Scaloni (ex compañero en la Albiceleste) o Aimar (su ídolo). Entiende que necesita la pausa, pero eso no implica que haya perdido los deseos de jugar en la Selección. Quiere revancha; la Copa América 2019 la ofrece en el corto plazo. Pero no piensa tomarla a cualquier precio.

Desde España, Messi seguirá la evolución de lo que suceda con la vida de Argentina. La elección del nuevo entrenador y la ‘estructura’ que contenga a las Selecciones será importante a la hora de que defina si volverá.

Otro "gesto" que aguarda es la pacificación de la interna en la AFA. Ni Messi ni sus compañeros se sintieron a gusto con la profusión de ‘audios’ luego de la caída 0-3 contra Croacia. Y en el seno del plantel creen que las diferencias entre los dirigentes lo alentaron. Un contexto menos hostil facilitaría la continuidad del campeón Mundial Sub 20 en 2005 y de los Juegos Olímpicos en Beijing 2008.