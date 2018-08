"Sin Leo, no ganan un partido en tres años"

15/08/2018 -

Hristo Stoichkov, ganador del Balón de Oro en 1994, analizó la situación de la Selección Argentina en diálogo con Emiliano Nunia, por Super Deportivo Radio (Villa Trinidad). El mítico jugador búlgaro e integrante de uno de los mejores Barcelona defendió a Lionel Messi, criticado por su participación en la última Copa del Mundo.

"No soy partidario de cambiar muchas cosas. Primero de todo, tienes que saber qué modelo quieres en el fútbol argentino. Si vas a querer depender de Messi o dependes de 22 jugadores. Es muy fácil esto, si yo mañana quito a Lionel Messi, Argentina durante tres años no va a ganar un partido. Por eso, el fútbol argentino tiene que tener una estructura y no tengo claro qué proyecto quiere el nuevo presidente. ¿A qué quiere jugar Argentina? Esa es la gran cuestión", mencionó.

"Hay argentinos que ni saben quién es Messi. Yo lo conozco bien y sí puedo decir que nunca se metió en el armado de un equipo", cerró.