Guillermo apuesta por la rebeldía de los jugadores

Fotos CHARLA. Guillermo Barros Schelotto trató de transitirles toda su confianza a sus jugadores para el cotejo de hoy.

15/08/2018 -

Guillermo Barros Schelotto fue protagonista ayer de la conferencia de prensa por el partido de hoy ante el Barcelona y entre otras frases destacadas, dijo que habrá que apostar a la rebeldía del jugador argentino para enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo.

"Hay que apuntar a esa condición del jugador argentino de la rebeldía, de aun sabiendo que vamos a jugar contra uno de los mejores del mundo, vamos a salir a ganar", dijo el DT como para dar muestras de las intenciones que tendrá su equipo de amargarle la fiesta al conjunto catalán en su propia casa.

Luego acotó: "Ojalá el miércoles (por hoy) podamos lograr el espíritu de hacer el partido de ida y vuelta contra el Barcelona también".

Hoy su equipo, que se entrenó en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, se verá las caras con el Barça de Messi, para quien no ha preparado "una marca particular", porque su equipo nunca lo hace.

"Ni si quiera lo hemos planteado", apostilló.

Barros Schelotto destacó que el amistoso de hoy "es una linda oportunidad" para medirse también "a uno de los mejores equipos del mundo de los últimos años" y que, aunque no haya puntos en juego, es "muy importante" jugar con "seriedad y responsabilidad" y ofrecer una buena imagen.

Sobre el final habló de la selección argentina que hoy tiene a Lionel Scaloni como DT: "Pienso en Boca, trabajo en Boca, la verdad me dedico a Boca. Es una posibilidad que obviamente que cuando fui jugador, las dos veces que fui citado en las Eliminatorias, con Passarella como con Bielsa, me quedé afuera del Mundial. No lo sentí como una cuenta pendiente. Pero me gustaría dirigir la Selección, en este caso pienso sólo en Boca y no voy más allá del 31 de diciembre".