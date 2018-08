Para Del Pont "son parches que embarran"

15/08/2018 -

La expresidenta del Banco Central (BCRA), Mercedes Marcó del Pont, advirtió que las nuevas medidas económicas del Gobierno nacional para tratar de frenar la suba del dólar y eliminar rápidamente las Lebac, "son parches que nos embarran en una lógica muy perversa".

"No creo que puedan resolver la situación. Estas medidas son parches y esta huida hacia adelante nos embarra cada vez más en una lógica muy perversa. Cada bala que tiran se agota rápidamente. Me llama la atención que no tengamos las capacidades para discutir las cuestiones más de fondo, que nos han llevado a esta situación", sostuvo la economista.