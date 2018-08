Para Rodrigo Álvarez, las Lebacs "son un elemento desestabilizador"

Fotos DIFÍCIL. El economista Rodrigo Álvarez afirmó que el Gobierno nacional enfrenta "situaciones complejas, difíciles de digerir por el mercado".

15/08/2018 -

El economista Rodrigo Álvarez advirtió que las Lebac "son un elemento desestabilizador", porque "hacen mantener las tasas por el cielo todo el tiempo". Además, aseguró que las chances de que el país vuelva a caer en default "son nulas", gracias al "paraguas" que, a su criterio, brinda el acuerdo con el FMI.

"El Gobierno (nacional) fue inteligente al surfear la turbulencia internacional con el paraguas del FMI. Por eso, no hay que agitar fantasmas sin fundamentos técnicos", consideró Álvarez, en declaraciones a una radio porteña.

Modelo "sensible"

Según comentó, con el préstamo del Fondo Monetario "tenemos una fuente de fondeo a mediano plazo y a costo razonable, pero existen condicionalidades". "El modelo económico del Gobierno es muy sensible, no sólo a los cambios en las condiciones internacionales y locales, porque no hay restricciones a los movimientos de capitales", añadió.

Álvarez evaluó que el país sufre "situaciones complejas, con varios frentes abiertos que son difíciles de digerir por el mercado". El economista planteó que, en este marco, el Gobierno debería ir hacia un modelo económico que "saque de la mesa los elementos desestabilizadores", como las Lebac.

El BCRA anunció que acelerará el fin de las Lebac, cuyo stock supera el billón de pesos, por lo que en las sucesivas operaciones mensuales de estas Letras sólo licitarán las entidades no bancarias.