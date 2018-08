Acevedo: "Esto es un misil contra el valor agregado"

Fotos SORPRESA. Miguel Acevedo criticó las medidas del Gobierno nacional.

La decisión oficial de bajar un 66% los reintegros a las exportaciones -que se sumó a otras medidas- cayó como una bomba en el sector industrial, ya disconforme con la suba de tasas de 40% a 45% del lunes para frenar la corrida cambiaria que volvió a instalarse en la Argentina.

"Esto es un misil contra el valor agregado", señaló el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo. "Me sorprende lo que pasó con (Dante) Sica (ministro de Producción). Él había asegurado más de una vez que no iba a haber baja de reintegros y que hablaba por todo el gabinete. Se ve que no los conoce bien aún", agregó.

"Son medidas antinaturales", estimó Acevedo y agregó: "Me parece que son medidas de contadores, que no tienen en cuenta el valor agregado. Se sacan los reintegros que son una realidad, mientras todavía se discute si se van a bajar los impuestos con las provincias. Encima los reintegros se pagaban atrasados. Sacarlos es una medida absurda, por la que se primariza totalmente la economía", criticó.

"Hay improvisación en el manejo de la política económica", dijo a su vez uno de los vocales de la UIA y titular de Celulosa, José Urtubey. "Hace unas semanas Sica nos dijo que las tasas iban a ir bajando y que no iban a tocar los reintegros a las exportaciones. Las tasas subieron de 40% a 45% y nos enteramos por el Boletín Oficial y por los medios de comunicación que hay reducción a los reintegros", se quejó.