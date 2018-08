Se llevó a su hijo y la amenazó con incendiarle su casa

Fotos INTERVENCIÓN. En el caso trabajó personal de la Oficina del Menor y la Mujer.

LAS TERMAS, Río Hondo (c) Una mujer del barrio Toro Yacu denunció que su ex marido se llevó a su hijo sin su permiso y la amenazó con incendiar su vivienda.

El hecho se registró pasadas las 20 cuando la mujer se encontraba en su domicilio de la calle Salta del mencionado barrio, con su hijo menor de edad.

En un momento, el menor salió a buscar una pelota y cuando su madre lo llamó para bañarse éste ya no estaba en el lugar.

La mujer (27) llamó por teléfono a su ex marido, del cual se encuentra separada desde hace 2 años y tienen 2 hijos en común, para consultarle si el menor estaba con él.

A lo que el denunciado respondió que sí se encontraba con él y la amenazó: "No te sorprendas cuando te queme la casa. No te lo voy a llevar. Yo soy el padre y no te pido permiso".

Ante esto, la mujer radicó la denuncia correspondiente en la Oficina del Menor y la Mujer. El Dr. Rafael Zanni —fiscal de turno— tomó intervención en el caso y ordenó que se notifique al acusado de la medida de prohibición de acercamiento a la víctima.