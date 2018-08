Prisión preventiva por embarazar a niña de 12 años y darle dinero para "callarla"

Fotos AUDIENCIA Silvina Paz comandó la acusación ayer y la medida fue refrendada por la jueza Sara Harón.

La jueza de Control y Garantías, Sara Harón, dictó ayer la prisión preventiva de un loretano, acusado de violar y embarazar a la hija de los amigos, de apenas 12 años.

La resolución fue precedida por los fundamentos de la fiscal Silvina Paz, quien timonea el proceso desde las últimas semanas.

Todo se precipitó en la escuela, en mayo último, cuando la alumna asistió a clases y la maestra advirtió cambios en su "peso", se supo en el recinto.

La primera reacción de la docente fue charlar con ella y aconsejarle para que cuide su cuerpito.

Reunión a solas

Al día siguiente, la estudiante pidió a la maestra hablar a solas, ocasión en que le confió que era víctima de reiterados abusos sexuales.

Individualizó a un amigo de la casa, responsabilizándolo de darle dinero para silenciarla y hasta una linternita para "jugar".

"Me decía que si no me dejaba me iba a poner cinta en la boca", ahondó la niña a las autoridades escolares.

Las mismas informaron el hecho a la familia de la alumna, muy carente de recursos.

La Subnaf

En audiencia, la Fiscalía exhortó a la magistrada a pedir intervención de la Subnaf (Subdirección de la Niñez, Adolescencia y Familia), ante el estado de gravidez de la niña.

Al cuadro de gestación, vale adosarle la falta de controles médicos y pobreza, trascendió.

Ayer, la Fiscalía también reveló que abundan grises en la historia y el hogar familiar.

En la práctica, la familia no logró convencer a los inestigadores sobre su "rol" en los ataques sexuales a la menor; menos, si éstos son nuevos, o desde los 11 años.

Genera escozor y suspicacias la presencia de "dinero" para acallarla, cual impronta del sexo pago en un contexto familiar condicionado por la carencia.