Hoy, el padre José Jaime celebrará sus 49 años de vida sacerdotal

Fotos PADRE JOSÉ JAIME. "Mi propósito de ordenarme era para estar al servicio de la Iglesia", sostuvo el párroco.

15/08/2018 -

Hoy, el padre José Jaime cumple sus 49 años de sacerdocio y para celebrar se invita a toda la comunidad a acompañarlo en la santa misa de acción de gracia, que tendrá lugar esta tarde desde las 19 en la parroquia del Pilar del barrio Autonomía, de la ciudad Capital. Luego, los presentes compartirán un brindis a la canasta.

"Mi propósito de ordenarme era para estar al servicio de la Iglesia; nunca elegí lugar donde ir, por eso estuve adonde me necesitaron. A lo largo de todos estos años he aprendido a no perder nunca el sentido de admiración. Vivir admirado por todo es vivir el milagros cotidiano de Dios en vos", expresó el sacerdote.

El padre José Jaime nació el 17 de octubre de 1939. Cuando tenía 13 años se despertó en él la devoción del sacerdocio gracias al padre Guillermo Soler, quien conversó con sus padres sobre esta decisión. Así, Jaime ingresó en 1952 al Bachillerato Seminario Mayor de Santiago del Estero, y cinco años después fue trasladado a Catamarca donde siguió sus estudios en el Seminario Regional del Norte. Allí fue compañero de Mons. Gerardo Sueldo y Michelini.

En 1968 Mons. Waiman lo instituyó diácono y desde entonces comenzó su actividad en el Movimiento Cursillo de Cristiandad, en la Diócesis de Añatuya. Su primer destino como párroco fue en 1970 en la parroquia de Campo Gallo.

Toda su actividad ministerial durante 25 años la desarrolló en Añatuya y desde entonces pertenece a la Diócesis de Santiago del Estero. Trabajó en la parroquia de Sumampa (Sumampa), luego pasó a Selva y desde 2007 atiende la parroquia Nuestra Señora del Pilar del barrio Autonomía, y sigue siendo asesor del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.