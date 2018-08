Citan a docentes del Nivel Primario

15/08/2018 -

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan al objeto de notificarse del estado de sus respectivos trámites.

Gallardo, Delfor - As. Nº 45768/17; Santillán, María E.- As. Nº 56082/17; Mansilla, Norma T. -As. Nº 59777/16; Coman, Roberto A. - As. Nº 4458/18; Acuña, Eusebio. - As. Nº 29209/16; Copari, Mercedes A. - As. Nº 48098/15 y Quiroga, Edgar R. - As Nº 63720/17.

Citan además a Ibarra, Claudia A. - As. Nº 9346/18; Sayago, Nancy M. - As. Nº 12017/18; Suárez, Verónica A. - Nº 26181/15; Galván, Sonia M. - As. Nº 18710/18; Suárez, Claudia - As. Nº 62483/17; Quiñones, Héctor D. - As. Nº 19417/18; Molina, Carmen M. - As. Nº 22823/18; Dirección Escuela Nº 724 - As. Nº 48044/17; Uriarte, Héctor A. - As. Nº 13515/18; Tolosa, Santos R - As. Nº 60657/17 y Sequeira, Mónica M - As. Nº 14621/18. También citaron a Cruz, Mabel M - As. Nº 48160/17; Rafael, Rita N. - As. Nº 58427/17; Carrizo, María A. - As. Nº 2035/16; Palomo, María del V. - As. Nº 4593/18; Salas, María C. - As. Nº 43204/16; Oroná, Olga del V. - As. Nº 49790/17; Mananicci, Ana P. - As. Nº 35000/16; Villalta, Silvio V. - As. Nº 62046/17; Carrizo, María A. - As. Nº 704/17; Dirección Esc. Nº 317 - As. Nº 11071/18 y Felice, Marcela R. - As. Nº 22409/16.

Asimismo, citaron a Soria, Fabián G. - As. Nº 20639/1800; Acuña, Marilina S. - As. Nº 9800/13; Reynaga, María N. - As. Nº 9249/18; Ramírez, María M. - As. Nº 63643/17; Maldonado, Claudia - As. Nº 19879/18; Reynoso, María L. - As. Nº 9878/18; Brandán, Rosa - As. Nº 66225/16; Leguizamón, Ramón E. - As. Nº 61412/17; Coronel, José D. - As. Nº 18860/18; Manzur, María A. - As. Nº 67199/16; Ledesma, Víctor F. - As. Nº 25380/17.