Uberti declaró que la ex presidenta vio los bolsos con dólares de las coimas

Fotos COIMAS. Uberti (der)., un hombre de confianza de Kirchner y De Vido.

15/08/2018 -

El ex titular del Organismo de Control de las Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti es el primer "arrepentido" que perteneció al funcionario K que en el caso Centeno confesó, en sede judicial, que él mismo fue testigo de cómo Cristina Kirchner no sólo conocía el pago de sobornos que hacían empresarios o empresas a su Gobierno. También relató que la ex presidenta, enfrente suyo, vio los bolsos y valijas de esa distribución ilegal de decenas o cientos de miles de dólares.

El ex titular del Occovi declaró que Cristina vio con sus propios ojos ese dinero en efectivo que los investigadores calculan que llegó a ser parte de su fortuna mediante el armado de una asociación ilícita que comandaba ella misma tras la muerte de su esposo.