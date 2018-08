Juan Darthés habló de Calu: "Para mí es tema terminado"

15/08/2018 -

Aunque Juan Darthés, el actor de "Simona" quiera dar vuelta la página, la escandalosa denuncia que hizo en su contra la actriz Calu Rivero por acoso sexual, mientras trabajaban en la telenovela "Dulce amor" no lo deja en paz.

"Para mí ya es un tema terminado, lo están siguiendo mis abogados", dijo Juan Darthés ante los micrófonos de América, en relación con el pedido de disculpas que le hizo públicamente Eva De Dominici a Calu Rivero por haber salido en defensa de Darthés cuando fue acusado de acosar a su colega.

Pero no pudo evadir las preguntas que siguieron y agregó: "Hablé con ella (por Eva), está todo bárbaro".

De Dominici confesó a través de las redes sociales que estaba arrepentida de haberse puesto del lado de Juan, con quien compartió la ficción "Patito feo". "Sé que causé dolor y me arrepiento", escribió Eva.

Con respecto a las razones que llevaron a la también novia de Joaquín Furriel a pedir disculpas a su colega, Calu Rivero, de quien reveló no tener un buen recuerdo cuando compartieron su trabajo, Darthés lo adjudicó a la lucha feminista. "Supongo que tiene que ver algo con el género", subrayó e inmediatamente reflexionó: "Creo que si hay algo bueno que está pasando es la reivindicación de la mujer en la sociedad. Está cambiando todo y eso de verdad es una de las cosas más positivas. Lo que pasó en la plaza de toda la gente reunida, con distintas opiniones, es bárbaro y muy válido", remarcó.

Por otra parte, Juan Darthés se refirió a su decisión de llevar el tema al fuero de la Justicia: "Había dos maneras de tomar esta situación, en el caso personal mío: una era la mediática y la otra era de la Justicia, como hice yo. No utilizar lo mediático tiene su contra, porque todo el mundo podía opinar y yo no hablaba. Y de hecho ahora no voy a hacerlo, porque me parece que no es un tema que corresponda", recordó.

Y sobre la manera en la que sobrelleva esta delicada situación su familia, el actor contó: "Estamos bien, y estoy orgulloso de la mujer y los hijos que tengo".

Calu Rivero también habló luego de que Eva De Dominici le pidiera disculpas públicas por su defensa a Juan Darthés.

"No me esperaba nada de todo lo que pasó. Ella lo hizo con muchísima humildad. Primero de manera privada, sé que lo hizo de corazón. Después de manera pública, estoy más que agradecida", dijo la actriz a un notero de "Intrusos".

Por otro lado, dio detalles del caso judicial con Darthés: "Corre todo por la senda de los abogados. Siempre fui con la verdad y ya está. Hay mentiras que van a caer. Confío en la verdad más que en cualquier cosa".