La trampa de “la salida laboral”

Una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos al momento de elegir una carrera, un curso o una capacitación es si la misma tiene salida laboral, o si la misma es lo suficientemente buena.

Y claro, es comprensible querer saber si el esfuerzo que hagamos en capacitarnos va a tener sus frutos en dinero, si nos va a ayudar a vivir mejor.

Yo también me hice esta pregunta cada vez que iniciaba alguna capacitación, hasta que un día dejó de tener sentido para mí.

Porque un día me di cuenta de que esa salida laboral significa mucho más que la posibilidad de conseguir un trabajo acorde a mi formación.

Esa salida laboral significa que lo que pretendía, al capacitarme, es que alguien allá afuera me diera un trabajo hecho a “su” medida. Significa que elegía mis capacitaciones sobre la base de las necesidades del mercado laboral, en vez de elegirlas sobre la base de mis talentos, mis habilidades, mis pasiones y mi vocación. Que me estaba preparando como profesional para convertirme en una empleada de alguien más. Que estaba pensando en poner toda mi fuerza de trabajo y mi creatividad al servicio del sueño de otras personas.

“¿Cuánto te pagaron por renunciar a tus sueños?” es la pregunta que suelta George Clooney en la Película “Amor sin escalas”, en una conversación con un empleado a quien debe despedir.

Nos preparamos para poner nuestra fuerza de trabajo al servicio de otros sueños, durante ocho horas diarias y, sin importar si fuimos productivos o no, eficientes o no, volvemos a casa tan cansados mental y físicamente que no nos quedan fuerzas para conectar siquiera con aquella vida que alguna vez soñamos para nosotros, para nuestra familia…

No pretendo desmerecer el trabajo en relación de dependencia. Porque sé que también se puede hacer con pasión, vocación y servicio.

El problema es cuando el motor de nuestra búsqueda de formación y capacitación es simplemente basado en el criterio de la salida laboral. Cuando ese criterio nos lleva a traicionar el otro: el que nos haría elegir algo diferente si escucháramos nuestro deseo más profundo.

Por eso pienso que la salida laboral es una trampa, cuando es tomada como el destino de nuestras acciones. Y nos termina convirtiendo en seres humanos robotizados que se limitan a cumplir con el horario de trabajo, esperando que pase lo más rápido posible.

Porque además de la salida laboral que ya viene “empaquetada” por las necesidades del mercado (y de aquéllos que se atrevieron a soñar un poquito más grande que nosotros), existen otras posibles salidas que podemos diseñar acorde a la medida de nuestros propios sueños.

Solo es necesario dejar de pensar en el título o en las formaciones y capacitaciones como el paso previo y necesario para tener un trabajo, y empezar a verlo como una herramienta puesta a nuestro servicio, un elemento del que podemos valernos para hacer aquello que queremos, y no solamente para llevar el rótulo de doctor, licenciado, profesor, ingeniero…

Elegir capacitarnos en aquello que nos apasiona (en vez de aquello que necesita el mercado), es poner esa capacitación al servicio de nuestra pasión y viceversa. Es empezar a funcionar en pos de nuestros sueños. Permitir a nuestra creatividad aflorar y crear nuevas propuestas.

Cuando logramos alinear nuestras inteligencias y habilidades, con nuestra pasión y elegimos nuestras capacitaciones en torno de ello, se forma un combo explosivo que nos puede llevar a cualquier lugar.

Y entonces la salida laboral deja de ser un motor de búsqueda, porque sabes, desde ese lugar de abundancia e intensidad, que tienes el combustible necesario para crear el trabajo de tus propios sueños…

Te pregunto: ¿Qué es eso que tanto te gusta hacer, que lo harías totalmente gratis? ¿Qué hace que el tiempo pase volando? ¿De qué te gusta hablar? ¿Sobre qué te gusta leer? ¿En qué te destacas? ¿Qué cosas te apasionan? ¿A qué dedicarías tu vida si no necesitaras el dinero? ¿Qué huella quieres dejar en el mundo? ¿Por qué cosas quieres ser recordado?

“Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un día en tu vida” dice la frase atribuida a Confucio. Y tampoco tendrás que preocuparte por la salida laboral… digo yo.