Pampa de los Guanacos tendrá su primer asilo de ancianos

Fotos Epígrafe: El jubilado luego de la descompensación quedo en estado de coma irreversible murió finalmente en la capital santiagueña por el cuadro de salud que lo afectaba.

Hoy 13:04 -

PAMPA DE LOS GUANACOS, Copo (C) Por iniciativa de la intendenta Prof. Viviana Campos como representante del Poder Ejecutivo municipal y al no haber la justicia encontrarse con familiares el jubilado ferroviario Miguel Alonso cuya búsqueda se realizó por medios periodísticos y por vía judicial, la municipalidad por ser terreno fiscal, dispuso que la vivienda pase a pertenecer nuevamente a la municipalidad donde se creará un asilo de ancianos para todas las personas que no tengan donde hospedarse transitoriamente y sean de escasos recursos económicos, la jefa comunal tomó la decisión junto a la mayoría del H.C.D plenamente convencida que será de gran beneficio para la comunidad. Llevará el nombre de “Don Alonso”

Miguel Alonso era jubilado ferroviario de 82 años que fuera noticia luego de trascender a los medios periodísticos nacionales como el diario CLARIN y otros medios, por una publicación primicia de EL LIBERAL sobre la irregular vida que lleva el anciano por padecer un trastorno o enfermedad denominada “Síndrome de Diógenes” la que se caracteriza a un trastorno de conducta señalado como acumulación compulsiva de objetos. Luego de enfermarse en un nosocomio chaqueño le habían realizado estudios médicos que arrojaron resultados que comprometían su salud ya que luego de sufrir la descompensación el anciano había entrado en un coma casi irreversible con convulsiones, desorientación y no despertaba habían afirmado dijeron fuentes hospitalarias chaqueñas y fue enviado nuevamente al hospital de Pampa de los Guanacos era atendido por mujeres que trabajaban en la iglesia local y el personal del centro de salud. Desde la Comisaria seccional 43 nuevamente se había solicitado la colaboración para tratar de ubicar a familiares de este jubilado con poca instrucción, que vivía solo, casi en estado de abandono ya que no tenía familiares y percibía una abultada jubilación, hecho que había generado que fuera víctima de varias estafas y defraudaciones por personajes inescrupulosos de esta ciudad, cuyas maniobras fraudulentas en perjuicio del anciano quedaron al descubierto por la justicia y otros organismos privados.

La policía y la justicia de Monte Quemado venía trabajando en una información sumaria judicial dispuesta por el juez José Luis Torrellio a los fines de tratar de establecer donde viven sus familiares. Se había solicitado la colaboración de provincias vecinas para tratar de dar con ellos. Miguel Alonso había dicho a EL LIBERAL que nació en Barranqueras, provincia de Chaco y que su madre se llamaba Alejandrina y su padre Agustín Alonso y un hermano llamado Francisco. También dijo que tiene parientes en el Paraguay. Al no dar con familiares la Justicia dispuso que la vivienda fuera traspasada a la municipalidad local.

Muy buena acción y decisión, como siempre...pensando con el corazón y los más necesitados y en las personas de la tercera edad quienes son los más vulnerables llegado a esa etapa de la vida x la cual todos hemos de transitar, no es fácil y lo digo desde la experiencia vivida...es x esto q estoy

El jubilado con síndrome de Diógenes de Pampa de los Guanacos tuvo una descompensación de salud.