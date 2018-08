Perros jugando en un tobogan es furor en YouTube

Hoy 17:12 -

En YouTube hay muchos videos virales donde aparecen perros que llaman la atención con sus acciones y terminan robando una sonrisa a los diversos usuarios del mundo.

Tal es el caso de un grupo de canes que protagonizan un video viral de YouTube al estar en una guardería de Sao Paulo, Brasil, jugando alegremente en un tobogán.

De acuerdo al video viral compartido en el canal de YouTube ViralHog, los perros de raza Golden retriever no tienen temor alguno en subir al tobogán para luego deslizarse.

Al comienzo de la grabación, uno de los animales necesitó ayuda de la persona que los cuidaba ya que no lograba, aparentemente, tomar impulso en la escalera; sin embargo, después lo hizo por sí solo.

Los canes se turnaban para poder subir y bajar en el tobogán, como si estuvieran realmente acostumbrados a jugar de esa manera.

Diversos usuarios quedaron impactados con las imágenes y no dudaron en asegurar que es una “escena muy tierna” pues los perros se divierten sanamente.

El video compartido en YouTube no tardó en volverse viral por lo que hicieron este grupo de canes en una guardería de Sao Paulo, Brasil. Aquí te lo mostramos.

