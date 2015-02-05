CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Agosto de 2018

A LAS 21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE.

16/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIAS DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 EN VIAJE

20.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF


CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TENDENCIAS

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.47 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

07.09 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE

11.45 EL HIJO DE LA MÁSCARA

13.32 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?

15.54 SCOOBY DOO 2. MONSTRUOS SUELTOS

17.39 JUGANDO POR AMOR

22.00 EL BOSQUE SINIESTRO

23.44 21. BLACKJACK

TCM

08.22 LA NIÑERA

08.47 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.27 LA NIÑERA

11.17 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

12.29 RUTA SUICIDA

14.29 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO

16.01 MUERTOS DE MIEDO

18.15 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

20.19 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO

22.00 CAZADOR DE HOMBRES

TNT

06.00 EL SÉPTIMO HIJO

07.50 OZ. EL PODEROSO

10.17 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

13.19 EL SUPERAGENTE 86

15.26 BIENVENIDO A LA JUNGLA

17.21 CORAZÓN DE CABALLERO

19.52 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

22.00 CELULAR

23.46 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

SPACE

06.29 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES

08.13 LA VENGANZA DEL YETI

09.58 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD

DEL ANILLO

13.28 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE

UN GUERRERO

15.36 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL

PODER

17.48 VAN HELSING, CAZADOR DE MONSTRUOS

20.12 EL PODER DEL TALISMÁN

22.00 AL ROJO VIVO

CINECANAL

11.10 HALCÓN

12.50 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

14.30 LA ERA DE HIELO 3

16.10 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE

ESTE MUNDO

18.00 UN ROCKERO DE PELOTAS

19.50 UNA CENA PARA TONTOS

22.00 PANDILLAS DE NUEVA YORK

SONY

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 AMERICA’S GOT TALENT

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 PIRATAS. UNA LOCA AVENTURA

22.00 THE VOICE


A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+VIERNES 17, A PARTIR DE LAS

23, SOL NACIENTE, DÚO OJEDA

ALBARES, RECITAL DE MIEL

DE PALO.

OLÍMPICO DE LA BANDA

* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE

AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO,

DE NÉSTOR GARNICA. SÁBADO

18: NÉSTOR GARNICA, CUTI Y

ROBERTO CARABAJAL, ROXANA

CARABAJAL, LAS SACHAGUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, DÚO HECHIZO,

ARMANDO SANTILLÁN,

LOS NÚÑEZ, Y LOS CANTOS. DOMINGO

19: NÉSTOR GARNICA,

ORELLANA-LUCCA, RIENDAS LIBRES

CON PETECO CARABAJAL,

BRUNO ARIAS, ENTRE OTROS.

CENTRO RECREATIVO

(ALBERDI Y BESARES)

+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS

22, ALTA PEÑA, “EL BUNKER SACHERO”,

CON EL “DUENDE” GARNICA

E INVITADOS ESPECIALES.

MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO

DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE

REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE

JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA

EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN

MELINA IMHOFF (CUARTETO),

MUNLAI JAZZ (QUINTENTO),

Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA:

GRATIS.

MILONGA DE PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30

A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

16/08 - 17/08 16:30 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

16/08 - 21:15 (Cast)

17/08 - 18/08 - 19/08 21:15 (Cast)

00:15 (Cast)

MELAGODON (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

16/08 AL 22/08 18:40 (Cast)

EL AMOR MENOS PENSADO

(2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

16/08 - 19:35 (Cast) 22:20 (Cast)

MELAGODON (2D):

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

16/08 - 20:15 (Cast) 22:40 (Subt)

HOTEL TRANSILVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP) . 16/08 - 17/08

16:05 (Cast) 18:10 (Cast)

LA PEQUEÑA TRAVIESA

(2D):

INFANTIL,FAMILIAR (ATP)

16/08 - 17/08 16:15 (Cast) 18:20

(Cast)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16/08 - 17/08 16:55 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

16/08 - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)

16/08 - 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

MI OBRA MAESTRA APTA 13

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30- 22:40

EL ÁNGEL 2D APTA 16

AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 20:10-

CASTELLANO 3D 17:25-

MEGALODON APTA 13

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:30

CASTELLANO 3D 19:50

SUBTITULADA 2D 22:30-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP

CON RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 18:00

 
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