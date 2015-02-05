CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Agosto de 2018
A LAS 21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE.
Por El Liberal
16/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIAS DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 EN VIAJE
20.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TENDENCIAS
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.47 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
07.09 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE
11.45 EL HIJO DE LA MÁSCARA
13.32 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?
15.54 SCOOBY DOO 2. MONSTRUOS SUELTOS
17.39 JUGANDO POR AMOR
22.00 EL BOSQUE SINIESTRO
23.44 21. BLACKJACK
TCM
08.22 LA NIÑERA
08.47 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.27 LA NIÑERA
11.17 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
12.29 RUTA SUICIDA
14.29 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO
16.01 MUERTOS DE MIEDO
18.15 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
20.19 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO
22.00 CAZADOR DE HOMBRES
TNT
06.00 EL SÉPTIMO HIJO
07.50 OZ. EL PODEROSO
10.17 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
13.19 EL SUPERAGENTE 86
15.26 BIENVENIDO A LA JUNGLA
17.21 CORAZÓN DE CABALLERO
19.52 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
22.00 CELULAR
23.46 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
SPACE
06.29 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES
08.13 LA VENGANZA DEL YETI
09.58 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD
DEL ANILLO
13.28 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE
UN GUERRERO
15.36 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL
PODER
17.48 VAN HELSING, CAZADOR DE MONSTRUOS
20.12 EL PODER DEL TALISMÁN
22.00 AL ROJO VIVO
CINECANAL
11.10 HALCÓN
12.50 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
14.30 LA ERA DE HIELO 3
16.10 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE
ESTE MUNDO
18.00 UN ROCKERO DE PELOTAS
19.50 UNA CENA PARA TONTOS
22.00 PANDILLAS DE NUEVA YORK
SONY
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 AMERICA’S GOT TALENT
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 PIRATAS. UNA LOCA AVENTURA
22.00 THE VOICE
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+VIERNES 17, A PARTIR DE LAS
23, SOL NACIENTE, DÚO OJEDA
ALBARES, RECITAL DE MIEL
DE PALO.
OLÍMPICO DE LA BANDA
* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE
AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO,
DE NÉSTOR GARNICA. SÁBADO
18: NÉSTOR GARNICA, CUTI Y
ROBERTO CARABAJAL, ROXANA
CARABAJAL, LAS SACHAGUITARRAS
ATAMISQUEÑAS, DÚO HECHIZO,
ARMANDO SANTILLÁN,
LOS NÚÑEZ, Y LOS CANTOS. DOMINGO
19: NÉSTOR GARNICA,
ORELLANA-LUCCA, RIENDAS LIBRES
CON PETECO CARABAJAL,
BRUNO ARIAS, ENTRE OTROS.
CENTRO RECREATIVO
(ALBERDI Y BESARES)
+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS
22, ALTA PEÑA, “EL BUNKER SACHERO”,
CON EL “DUENDE” GARNICA
E INVITADOS ESPECIALES.
MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO
DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE
REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE
JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA
EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN
MELINA IMHOFF (CUARTETO),
MUNLAI JAZZ (QUINTENTO),
Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA:
GRATIS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30
A 20, CON ENTRADA GRATUITA,
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
16/08 - 17/08 16:30 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
16/08 - 21:15 (Cast)
17/08 - 18/08 - 19/08 21:15 (Cast)
00:15 (Cast)
MELAGODON (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
16/08 AL 22/08 18:40 (Cast)
EL AMOR MENOS PENSADO
(2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
16/08 - 19:35 (Cast) 22:20 (Cast)
MELAGODON (2D):
TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)
16/08 - 20:15 (Cast) 22:40 (Subt)
HOTEL TRANSILVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP) . 16/08 - 17/08
16:05 (Cast) 18:10 (Cast)
LA PEQUEÑA TRAVIESA
(2D):
INFANTIL,FAMILIAR (ATP)
16/08 - 17/08 16:15 (Cast) 18:20
(Cast)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16/08 - 17/08 16:55 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
16/08 - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)
16/08 - 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MI OBRA MAESTRA APTA 13
AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30- 22:40
EL ÁNGEL 2D APTA 16
AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 20:10-
CASTELLANO 3D 17:25-
MEGALODON APTA 13
AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 22:30
CASTELLANO 3D 19:50
SUBTITULADA 2D 22:30-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP
CON RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 18:00