El empresario Aldo Roggio admitió haberle pagado coimas a Ricardo Jaime

Aldo Roggio, titular de una importante empresa constructora, admitió haberle pagado coimas a Ricardo Jaime, secretario de Transporte del gobierno kirchnerista durante su declaración como “arrepentido” en la llamada causa de los cuadernos de la corrupción K.

Entre las muchas empresas que integran el conglomerado de Roggio se encuentra Metrovías, la cual explotaba el servicio de subtes y la línea del ferrocarril Urquiza durante el gobierno kirchnerista.

Roggio admitió que le pagó el 5% de los subsidios correspondientes al Urquiza a Jaime y que luego hizo lo mismo con el dinero del subte. Asimismo, reconoció que hizo aportes de campaña de forma ilegal pero trató de despegarse de lo descripto por Carlos Wagner y Juan Chediack sobre el llamado “club de la obra pública”.

El empresario asegura que desde el ministerio de Planificación se retrasaban con los pagos por la obra pública y que le exigían dinero para agilizar los trámites correspondientes. En su relato nombró al ex ministro Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López, el ex segundo de Planificación, Roberto Baratta, y el encargado de los corredores viales, Claudio Uberti.