FÚNEBRES | 16 de agosto de 2018

16/08/2018 -

Fallecimientos

- Beatriz del Rosario Figueroa

- Dulcirio Brizuela

- Carlos Alberto Silva (Fernández)

- Dardo Juárez (Nueva Esperanza)

- Mario Argentino Cárdenas (Sta. Rosa - La Pampa)

- Jesús Ignacio Cabanilla

- Tránsito Hoyos (La Banda)

- Marta Noemí Coria (Loreto)

- Gloria Beatriz Gauna

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRIZUELA, DULCIRIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Su esposa Hilda Sosa Campero, sus hijos Beatriz y Juan Carlos; nietos Matias, Sofia y demás familiares. Sus restos serán cremados hoy en horas de la mañana SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

BRIZUELA, DULCIRIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Sus sobrinos Guido y Virginia Brizuela participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Que el Señor le de el descanso eterno.

BRIZUELA, DULCIRIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. "El alma de los justos descansan junto a Ti, Señor". Tío querido, hoy el Señor te eligió para llevarte a su lado, donde tu morada desde ahora será su paraíso, fuiste un ser muy especial para nosotros, una gran persona, un hombre de bien, ejemplo de padre, tío y abuelo. Compartir momentos importantes con vos, es el mejor recuerdo que nos dejas, te quisimos con el corazón. Descansa en paz. Sus sobrinos Eduardo, Ernesto, Graciela, Mary, Patricia, Magalí, Marta y Mónica; sus sobrinos políticos Gustavo, Edith, Juan Carlos, Omar y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

BRIZUELA, DULCIRIO (Roberto) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Sus sobrinos Bravo Francisco del C., Coronel Catalina del C. y sus hijos; su ahijada Bravo Cintia S. participan con dolor su fallecimiento e invitan a la misa que se oficiará mañana viernes a las 20 en la iglesia Ntra. Sra. de Sumampa, para rogar por la paz de su alma. Sus restos fueron cremados.

CABANILLA, JESÚS IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Serv. Realizado por Abraham Gubaira S. R. L. para Hamburgo Cia. de Seguros S. A.

CABANILLA, JESÚS IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Sus sobrinos Alicia Roldán y Mario Coronel, sus sobrinos nietos Carla, Pablo y Martín participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a Delia, Martín y demás familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

CABANILLA, JESÚS IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno ". Sus amigas Marta Milki e hijos Analia e hija, Nieves, Olga, Toti y Nilda, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CABANILLA, JESÚS IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Querido Caba, te extrañaremos en la mesa de los domingos: tus amigos Lita Figueroa y Pichón Toloza e hijos Carina, Ariel y Juan Pablo, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, MARIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció en Santa Rosa - La Pampa el 15/8/18|. Sus hermanos Miguel, Gloria y Lito Carrizo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de dicha ciudad. Elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, MARIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció en Santa Rosa - La Pampa el 15/8/18|. Su hermano Pablo Carrizo y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de dicha ciudad. Elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, MARIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció en Santa Rosa - La Pampa el 15/8/18|. Su sobrino Miguel Ángel Coronel y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de dicha ciudad. Elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, MARIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció en Santa Rosa - La Pampa el 15/8/18|. Su sobrino Juan López y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de dicha ciudad. Elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, MARIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció en Santa Rosa - La Pampa el 15/8/18|. Sus primos Ñala y Oscar Trejo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados en la ciudad de La Pampa.

CÁRDENAS, MARIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció en Santa Rosa - La Pampa el 15/8/18|. Su amigo y hermano en el afecto Braulio Acevedo participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en memoria. Sus restos serán inhumados en la ciudad de La Pampa.

CARDOZO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Su hijo Rica, su hija pol. Mari, sus nietos Denis, José, Luis, Lucía, Romeo y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio Parque de la Paz. Servicio Hamburgo Cia. de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. S.R.L

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de Misericordia y Dios de toda consolación. Acompañamos en esta partida a Edgardo Mulki y su flia. Jardín Mi Pesebre.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. María Silvia Arjona y Federico Daniel Pece Azar participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida mamá de su amiga Evelin. Rogamos una oración en su memoria.

FIGUEROA, BEATRIZ DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Su hija Elizabeth, su hijo político Walter, su nieta Guillermina. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

FIGUEROA, BEATRIZ DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Compañeros y amigos de su hija Juana de la Escuela de Apicultura, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, BEATRIZ DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín de Infantes N' 92 "Estrellita Azul" acompañan a su compañera Ely y flia. en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

GAUNA, GLORIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Sus hijos Alejandra y Silvia Soria,su hija pol. Natalia, nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz, servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. S.R.L

GAUNA, GLORIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. El Colegio Bioquimico de Santiago del Estero, participa el fallecimiento de la Señora madre de la auditora bioquímica Dra. Silvia Soria y ruega oraciones en su memoria.

GAUNA, GLORIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Sus colegas de la Sección Auditoria del Colegio Bioquimico Dras. Ana del Valle, Stella Guadagnoli. Claudia Arévalo y Valeria Gianonni y Dra. Amalia de Perez participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega. Dra. Silvia Soria. Ruegan oraciones en su memoria.

GAUNA, GLORIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Los empleados de la Sección Autorización, Sergio, Fernando, Marcela, Vanina, Gabriela, Antonella y Pancho participan el fallecimiento de la madre de la Dra. Silvia Soria. Ruegan oraciones en su memoria.

GAUNA, GLORIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. El Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su matriculada Dra. Gloria Silvia Soria y acompaña a toda su familia en este difícil momento. Se eleva oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, GREGORIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Sus ex compañeros de COFADESA participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANZUR DE ROLDÁN, JUANA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Su hermana Yolanda López de Fiad sus hijas Sandra, Adriana y nietos Juan Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su cuñada Blanca Manzur y acompañamos en el dolor a su hija Pelusa y sus nietos que Dios le de el descanso eterno.

MANZUR DE ROLDÁN, JUANA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Personal directivo y docente de la escuela Nº1099 P.L. Gallo, participan del fallecimiento de la tia de la docente María Azucena Manzur. Se ruega una oración a su memoria.

MIGUELES, MABEL BEATRIZ (POCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Los amigos de futbol de su hijo Omar Díaz: Raúl Lobos, Abel Cordero, Alfredo Milano, Federico Astudillo y Gustavo Ávila participan con profundo dolor el fallecimiento de su señor madre, rogando el eterno descanso de su alma.

OTADUY, ALICIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Tus compañeros y amigos de la promoción 81 del Colegio Nacional; Adriana, Ely, Luis, Raúl, Miguel Beltrán, Daniel, Dante, Manuel, Miguel Basualdo, Miriam, Norma, Miguel Torres, Reina Juárez, Reina Sayago y Graciela, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones, Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia.

OTADUY, ALICIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Magdalena Pascuala Theyler de Juárez; sus hijas Nancy Adriana y flia. participan con profundo dolor y acompañan en este difícil momento a Walter y Luján. Ruegan una oración en su memoria.

RAFAEL, JORGE AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin ". Patricia Paz, Antonio Paz, Elsa Ledesma, Sergio Paz, Marina Paz y Carlitos Starick Paz, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Stella M. G. de Allub, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

VALDEZ, STELLA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Sus vecinos de la calle Isla de los Estados (Ex-5) Bº Belgrano. Pepe, Luis, Elena, familia Larrosa- Acosta, participan su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos, nietos en este momento de dolor.

VALDEZ, STELLA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Ing. Ricardo Fuster y Dra. Ana María Nanni, participan el fallecimiento de querida amiga Stella y acompañan a toda su flia. en este tan doloroso momento. Elevando plegarias por su eterno descanso en el Reino de Paz.

VALDEZ, STELLA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Rosa Matteo de Cianferoni, sus hijas María Rosa, María Cristina, Jaqueline y Viviana, sus nietos y bisnietos participan el fallecimiento de su querida vecina.

VALDEZ, STELLA MARY (NEGRA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Querida amiga hermana, con tu partida inesperada me dejaste sin palabras, me duele no haberte despedido como yo hubiera querido con un fuerte abrazo. Llorar juntas por un mismo dolor. Gracias Dios por haber conocido a una gran persona, tan buena y noble, querida amiga te llevaré siempre en el corazón. Señor, dale fortaleza a su esposo y flia. Recíbela Madre Santísima, envuélvela con tu manto sagrado, abraza a tu hijo y descansa en paz. Tu amiga que nunca te olvidará. Carmen Coria, Hugo Capula y flia.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ÁVILA DE BRAO, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/13|. Sus hijos Jorge, Pepe, Carlos, Martín y Juan Pablo; sus hijas políticas y nietos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20 en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse cinco años de su partida al Reino de los Cielos.

ÁVILA, FRANCISCA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Panchita querida nunca te olvidaremos, vivirás en nuestros corazones. Que Dios te tenga en su Gloria donde tú te mereces estar y desde ahí nos guiarás. Su esposo Matías, Nicolás Brizuela; sus hijos Mario, Guido, Edmundo, Manuela, Silvia, Gloria y Valeria agradecen a familiares y amigos por acompañarnos en tan difícil momento e invitan a la misa que se realizará hoy en la iglesia Catedral a las 20.30 hs.

BELLÓS, PATRICIO IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Querido hijo, mi Pato, todavía no entendemos tu ausencia, ya todo no será como antes, el dolor de no verte, de no mirarte a los ojos, de no compartir tantas cosas, es tan grande que atraviesa nuestras almas. Nos faltó el tiempo para vivir junto a nosotros y a tus hermanos y nos preguntamos el porqué de tu partida, pero no encontramos respuestas, solo el consuelo de que te volveremos a ver con tu sonrisa pícara, mi ángel. nunca te olvidaremos, por siempre estarás muy dentro de nuestro corazón, porque significas tanto... Todo y mucho en nuestras vidas y aunque estemos separados temporalmente, tu alma, tu pureza y tu esencia, serán una, siempre nos mantendrá unidos, nunca te irás y aunque el destino, el tiempo y las circunstancias nos jugaron en contra, nuestro amor por ti es para siempre, es incondicional, sin límites, con este lenguaje que tú mi querido Patri nos enseñaste, el del corazón. Te queremos mucho, mi guerrero. Tu papá, mámá y tus hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco con motivo de cumplirse los nueve días de su inhumación.

CARRIZO, JUSTO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Tus amigos de la Pedro L. Gallo invitan a la misa que se realizará hoy en la parroquia Santa Lucía a las 19,30, al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTAÑO, ESTEBAN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. "Cuando clamo a ti, tú me respondes Oh mi Dios salvador, tú me has sostenido en mis angustias, aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, tu bastón y tu vara me protejen, ten confianza en el Señor, Él te socorre, Él te defiende". Sus padres Bienvenido Castaño y María Noemí Pereyra, su hermana Mónica Castaño, sus tíos y primos invitan a la misa hoy a las 18,15 en la capilla de San Pedro, capital. Rogamos oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ DE LAZARTE, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/89|. Emi, por siempre resonará el eco de tu risa, el sonido de tu voz y la bondad de tu alma. Nadie llenará el vacío que nos dejó tu ausencia, pero tu espíritu nos ilumina con la misma fuerza que nos iluminó tu presencia y es por eso que eternamente te llevamos en nuestros corazones. Tus hijos, hijos políticos, nietos y hermanas invitan a la misa que se llevará a cabo hoy a las 20.30 hs. en la Pquia. Sgdo. Corazón de Jesús, con motivo de recordarse 29 años de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MOLINA, DARÍO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Cuqui hace un año que no estás con nosotros, pero vives por siempre en nuestras memorias y habitas en nuestros corazones. Nos queda la esperanza de saber que ahora estás en un lugar mucho mejor y que al fin te encuentras descansando en paz. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento hoy a las 20.30 hs.

MUJICA, GABRIEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. A un mes de tu partida hacia el Reino Celestial, sus desconsolados padres María Ester González, Julio Argentino Mujica y familiares, agradecen a todas aquellas personas que nos acompañaron en tan difícil trance e invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR ARAGÓN, VÍCTOR FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/15|. "Querido Papito", es difícil escribir en unas líneas lo que siento, porque ya no estás en cuerpo. Pero hoy tu espíritu está con nosotros, conmigo. Te siento en mi corazón, vives en él, y así será eternamente, no quiero llorarte porque te amo. Porque solamente se fue una parte de ti, la que yo podía tocar... Cerrando los ojos puedo acariciar tu alma, y recordarte como eras... "te extraño papá". Su hija Gabina Nazar y nieta Alfonsina y demás fliares. invitan a la misa hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica.

RODRIGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. A un año de su partida para estar con su Padre Celestial, su familia invita a la misa que se realizara en su memoria el jueves 16 de Agosto a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco.

VÉLIZ DE ANZANI, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/16|. Sus hijos Sandra Yudith y Edgar Gustavo Anzani y sus respectivas flias. invitan a la misa al cumplirse dos años de su fallecimiento, a realizarse hoy a las 20 hs. en la iglesia Santo Cristo, Bº Libertad.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CEJAS, PEDRO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Su hermana Nilda, su hermano político Carlos y sus sobrinos Carlos, Nilda, Guillermo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento pidiendo al Señor que lo reciba en sus brazos y le dé la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria.

HOYOS, TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Sus hijos Elisa, Reyna, Marta, Rosa, Maria Elena, Pablo, Dominga, hijos polit. Carlos Gorjon, Ramon Medina, Luis Diaz, nietos y bisniet. part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a la 16 hs. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

IBÁÑEZ, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad''. Su hijo Carlos, tu hija política Claudia Villalba, tus nietos Facundo, Benjamín, Ana Luz, e Isabel, participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

IBÁÑEZ, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. La comisión directiva de la Biblioteca Popular ''Domingo A. Bravo, participa el fallecimiento del hermano de la Sra. Lucila Ibáñez de Zarate, miembro Integrante de esta Comisión, envía con dolencia a toda la familia y ruegan una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, COSTANTINO (Toto)(q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "El ya está en la paz del Señor''. Elevamos oraciones en su memoria. Hoy rogamos por Victor Hugo, su esposa, hijos y demás familiares para que tengan consuelo y esperanza en la resurrección. Chela, Tota, Fabián y Alfredo Vals.

LLANOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno''. Su hermana Rosa del Carmen, su cuñado Américo y sus sobrinos José Luis y Víctor Hugo con su esposa Luciana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GONZÁLEZ, ANÍBAL NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/11|. Sus hijos, nietos, Lidia y hermanos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 7 años de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

GODOY, DARÍO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/11|. Dari ya pasaron 7 años de tu dolorosa partida, descansa en paz hijo querido y ayúdame a soportar tanto dolor. Tu mamá Olga Garnica, tus hermanos Iván y Anahí; tu hermana política Claudia y sobrinos, invitan al responso a realizarse hoy a las 16 hs en el cementerio Jardín del Sol.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORIA, MARTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Sus hijos Daniela, Álvaro, hnos Juan, Ernesto, Maria y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de San José Dpto. Loreto COB Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

JIMÉNEZ, RUPERTO OLIGARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Sus compañeros de oficina: Emilio Moreno, Tania, Cintia, Marcela, Rodrigo, Jose Luis y Rosa, participan con dolor el fallecimiento del padre político de su compañera Rosita.

JUÁREZ, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Su esposa Herima Salto, sus hijos Héctor Marco, Gladis, Américo, Ilda, Maria, Nora, Hugo, Luis, Liliana, David; sus hnos. en Cristo Dorca y Ángel; su sobrino Patricio. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas cementerio de Sauce Bajada, Nueva Esperanza SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEGUIZAMÓN, JOSÉ FABRICIANO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Personal directivo y docente de la escuela Nº1099 P.L. Gallo, participan del fallecimiento de la tia de la docente Angela Irene Mastroiacovo. Se ruega una oración a su memoria.

SILVA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Sus padres Haida Farias, René Silva; sus hermanos Ángel, Marcelo, Luis, Maria, Diego, Silva. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Redentor SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Fuiste una persona excepcional que siempre estarás vivo en nuestro recuerdo, acompañamos a sus familiares en este doloroso momento, Mario Pereyra, Isabel Rojas, sus hijos. Mario G. Pereyra y familia, Alberto Pereyra sus hijos Tomy y Tadeo. Se ruega una oración en su memoria.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Paola Vanesa Juárez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Personal Directivo, Docente y de Maestranza del Centro Esperimental Nº 4 Maximio S. Victoria, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la colega Liliana Santillán. Ruegan oración en su memoria.

TÉVEZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Los alumnos de 6º grado del Centro Esperimental Nº4 Maximio S. Victoria, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Seño Liliana Santillán. Ruegan oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

OCÓN, PABLO HUMBERTO (Betito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/13|. Hijo hace 5 años de tu inesperada y pronta partida, dejándonos un inmenso vacío y mucho dolor. Te recordaremos como siempre hijo querido. Dios está a tu lado. Descansa en paz. Tu papá, tu mamá y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19,30 hs en Parroquia Inmaculada Concepción. Frías.