Explotó Navarro: “Se meten con Argentina y no son ningún ejemplo”

Hoy 23:00 -

Luego del partido entre Deportes Temuco y San Lorenzo, el arquero del “Ciclón” protagonizó un tenso cruce con los periodistas chilenos en la conferencia de prensa. “Se meten con Argentina y no son ningún ejemplo”, remarcó.

Uno de los presentes le preguntó si no le parecía una vergüenza la forma en que pasó San Lorenzo. “Vergüenza es lo que vivimos desde que llegamos a Chile, de ser argentinos no tenemos ninguna vergüenza. No creo que si hubiera pasado lo mismo, nosotros hubiésemos mandado la hinchada a tirarle piedras y monedas durante todo el partido”, expresó el arquero.





Y agregó: “Le pedí al árbitro que vinieran, pero no vi un policía. Nosotros somos colegas, le explica al delantero de ellos. Como dijo el Pampa, fue un error de ellos y se agarraron con San Lorenzo”. Asimismo, denunció: “No teníamos predio para ir a entrenar, nos querían suspender el hotel dos días antes de venir a pesar de que ya habíamos hecho la reserva, nos insultaron todo el partido y le abrieron el ojo al profe”.

Ante las risas de los cronistas, Navarro explotó: “Fuimos a entrenar con ocho o nueve camionetas. ¿Eso es normal para ustedes? En Argentina eso no pasa. Yo no me reiría tanto, es preocupante. Tenemos que mejorar muchas cosas como país, pero ustedes siempre tiran contra nosotros y es vergonzoso. Ojalá mañana puedan hablar de lo que pasó”.